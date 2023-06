Wasserstoffbahn: Inbetriebnahme 2027 möglich

Fokus auf Umsetzung des Zukunftsprojektes – Hörl: „Dissertation von Helmut Schreiner hat nichts mit unserem Projekt zu tun.“



Jenbach, 25. Juni - Volle Aufklärung in der Sache um den missbräuchlich verwendeten Doktor-Titel von Technik-Vorstand Helmut Schreiner, aber auch einen klaren Fokus auf die Umsetzung des Wasserstoffprojektes für die Zillertalbahn verspricht der Aufsichtsratsvorsitzender der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG, NR Franz Hörl. „Wir haben Helmut Schreiner 2017 als Diplom-Ingenieur zu uns geholt, und er hat das Wasserstoffprojekt im Zillertal entscheidend vorangebracht. Dass er die Projektstudie für die Wasserstoff-Bahn auch für seine Dissertation nutzen wollte, hat nichts mit dem Projekt zu tun“, stellt Hörl klar.



Zeit habe man schon genug verloren, nun müsse nach dem Beschluss der Landesregierung vom vergangenen Dienstag schnellstmöglich mit der Umsetzung des Zukunftsprojektes begonnen werden. „Die Wasserstoffbahn im Zillertal ist eines der meistgeprüften Projekte in Österreich. Wenn wir jetzt entschlossen handeln, ist die Inbetriebnahme 2027 möglich“, erklärt der Aufsichtsratschef.



Das bestehende Projekt sei alternativlos: Die Erweiterung auf Normalspur brauche zu viel Grund, erfordere eine mehrjährige Totalsperre und koste mit 550 bis 712 Millionen Euro ein Vielfaches. Und die Elektrifizierung mit Oberleitung auf der bestehenden Trasse müsste erst geplant werden. „Erfahrungen aus Elektrifizierungen in Ostösterreich zeigen, dass für Planung, Sicherstellung der Stromversorgung, Bewilligung und Bau mindestens sieben Jahre veranschlagt werden müssen. Wer also will, dass die Dekarbonisierung der Zillertalbahn vor 2030 abgeschlossen ist, muss für den Wasserstoffzug sein“, betont Hörl.



Und die Dekarbonisierung sei dringend notwendig: Der Bahnbetrieb der ZVB AG hatte im Jahr 2022 einen Dieselverbrauch von 970.000 Liter und der Busbetrieb einen Dieselverbrauch von 580.000 Liter. Insgesamt verbrannte die ZVB AG also rund 1.550.000 Liter Diesel und produzierte 4.092.000 Kilogramm CO 2 . Ein sicherer Fahrbetrieb sei mit den bestehenden Zuggarnituren bei akzeptablen Instandhaltungskosten bis 2028 möglich. Was die Umrüstung Busflotte anbelangt, sei man technologieoffen. „Wenn der derzeitige Testbetrieb mit batteriebetriebenen E-Bussen im Tuxer Tal erfolgreich verläuft, ist das ebenso vorstellbar wie Wasserstoff-Busse“, so Hörl.



Die Gesamtinvestitionen für die fünf Wasserstoffzüge betragen 98 Millionen Euro und für die zugehörige Wasserstoffanlage 30 Millionen Euro, insgesamt also 128 Millionen Euro. Bei planmäßiger Bestellung im Jahr 2021 hätten die Züge noch 75 Millionen Euro gekostet und die Inbetriebnahme wäre 2023 gewesen.

