„Rheindorf“-Baustelle erreicht Höhepunkt

M E D I E N I N F O R M A T I O N

„Rheindorf“-Baustelle erreicht Höhepunkt

Das achtstöckige Holz-Hybridgebäude im neuen Lustenauer Ortsteilzentrum steht: Diesen Freitag feierten Handwerker:innen und Vertreter:innen der beteiligten Firmen die Rohbaufertigstellung.

Bregenz/Lustenau, 23. Juni 2023. Diesen Freitag war es so weit: Das Dach des achtstöckigen Holz-Hybrid-Bauwerks von Bauherr RB Lustenau Immobilien GmbH & Co OG wurde geschlossen. Damit war der Rohbau des ersten Gebäudes dieser Bauart und Größe abgeschlossen, das unter wirtschaftlichen Bedingungen realisiert wird. Schon Dienstag war das letzte Holz-Element eingehoben und montiert worden. „Das sind für uns ganz besondere Momente“, freut sich Christian Jauk, Geschäftsbereichsleiter „GU Wohnbau“ bei Generalunternehmer Rhomberg Bau. „Für Jeden und Jede erlebbar haben wir hier den sichtbaren Beweis, dass nachhaltige Holzbauweise und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können.“

Erreicht hat der Baugeneralist aus Bregenz diesen Erfolg durch vorausschauende, integrale Planung, den Einsatz vorgefertigter Bauelemente aus Holz sowie weiterer innovativer Bauweisen. „Durch unseren ganzheitlichen Ansatz ist es uns so gelungen, die Vorteile des Holzsystembaus, was Zeit- und Ressourceneinsparungen betrifft, noch einmal zu optimieren und wirklich wirtschaftliche Effekte zu erzielen“, führt Jauk aus. Die Errichtung des kompletten Holzbaus hat lediglich gut zwei Wochen gedauert, im Massivbau benötigt allein ein Stockwerk eine Errichtungszeit von rund drei Wochen. Jauk: „Das bedeutet auch für die Anrainer deutlich kürzere Einschränkungen sowie weniger Lärm- und Staubemissionen.“

Aufsehen hatte Rhomberg Bau schon mit der Errichtung der betonierten Teile des Gebäudes erregt: Das Stiegenhaus samt den Trennwänden entstand mit der in Vorarlberg äußerst selten eingesetzten sogenannten Gleitschalung. „Diese Schalungstechnik wird im Ländle vielleicht alle zehn Jahre einmal verwendet“, führt Jauk aus. „Obwohl dank dieser innovativen Bauweise die Realisierung des aus Brandschutzgründen vorgeschriebenen Betonkerns mit der stattlichen Höhe von 21 Metern gerade einmal fünf Tage braucht.“ Normalerweise müssen dafür bis zu drei Monate eingeplant werden. Der Grund: Während beim klassischen Vorgehen der Beton für jedes Stockwerk separat eingebracht wird und aushärten muss, wandert bei der Gleitschalung der Betoneinbau in 25-cm-Lagen kontinuierlich nach oben.

Attraktives Tor zum Ortsteilzentrum

Insgesamt realisiert Rhomberg Bau gemeinsam mit der Raiba und der AGW Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH im „Rheindorf“ in zwei Bauabschnitten west- und ostseitig der Bahnhofstraße L203 vier Baukörper sowie eine attraktive Außengestaltung des gesamten Areals, das mit mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger und Baumbepflanzung eine hohe Aufenthaltsqualität erhält. Neben dem Holz-Hybrid-Gebäude mit 26 Mietobjekten werden für die Alpenländische eine vierstöckige Wohnanlage mit 13 geförderten Mietwohnungen und ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude mit 28 Mietwohnungen mit Kaufoption errichtet. Das vierte Gebäude schließlich ist mit drei bis fünf Stockwerken und 29 Eigentumswohnungen für Rhomberg Bau vorgesehen. Alle drei Bauherren setzen bei der Ausführung auf Ressourceneffizienz und Klimafreundlichkeit, bauen also etwa Photovoltaikanlagen ein oder begrünen die Dächer. Ergänzt wird das Wohnungsangebot durch vielfältige Gewerbeeinheiten wie einen SB-Bereich der Raiffeisenbank Im Rheintal sowie Flächen für Gewerbe und Gastronomie.

Über Raiffeisen

Die Raiffeisenbank Im Rheintal ist in Dornbirn und Lustenau seit über 130 Jahren für ihre Kunden und die Region Dornbirn und Lustenau tätig und bietet moderne All-Finanzlösungen im Privat- und Firmenkundengeschäft. Im Jahr 2018 wäre Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der Begründer der Raiffeisenidee, 200 Jahre alt geworden. Sein Leitsatz „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, vermögen viele!“ ist aktueller denn je. Auf der Raiffeisen Grundidee basierend, unterstützt die Raiffeisenbank lokale Initiativen und setzt nachhaltige Impulse in der Region. Mit 120 Mitarbeitern vor Ort, einer schlanken Unternehmens- und Entscheidungsstruktur sowie dem starken Raiffeisen Netzwerk im Hintergrund ist die Regionalbank auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.raibaimrheintal.at.

Über die Alpenländische:

Seit mehr als acht Jahrzehnten entwickelt und realisiert die Alpenländische Wohn- und Geschäftsprojekte in Tirol und Vorarlberg. Sie setzt neue Maßstäbe für attraktiven, erschwinglichen und bewohnerfreundlichen Wohnbau. Ihre bewiesene Seriosität macht sie zu einem der erfolgreichsten gemeinnützigen Bauträger in Westösterreich und einem zuverlässigen Partner für Gemeinden und Städte. Die Alpenländische wird immer neue Herausforderungen suchen und sich diesen auch stellen. Dieses Bemühen fand durch die Verleihung diverser Auszeichnungen Anerkennung, zum Beispiel nationale und internationale Energiesparpreise usw. Aufgrund ihres gemeinnützigen Auftrages übernimmt die Alpenländische gerne die Verantwortung, für ihre Kunden „Lebensräume“ zum Wohlfühlen mit stabilen und langfristig kalkulierbaren Preisen zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alpenlaendische.at.

Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau GmbH

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und der Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakte:

Raiffeisenbank Im Rheintal eGen

Rathausplatz 8, 6850 Dornbirn

Kontakt: Prok. Mag. Udo Reiner

F: +43 5572 3818-240

E-Mail: udo.reiner@raiba.at

Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH (AGW)

Vorstadt 15, 6800 Feldkirch

Kontakt: Prok. Alexandra Schalegg

F +43 5522 75981-611

E-Mail: alexandra.schalegg@alpenlaendische.at

Rhomberg Bau GmbH

Mariahilfstraße 29, A-6900 Bregenz

Kontakt: Torben Nakoinz

F: +43 5574 403-2146

E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com