Bei und mit DEPOT sparen – fünf Wochen lang Tag für Tag

Einfach zum Strahlen: Ein Sommer sonniger Aktionsrabatte

Niedernberg, 22. Juni 2023 – Attraktiv, abwechslungsreich und richtig lohnenswert: Bei DEPOT starten am 26. Juni 2023 die großen Sommer-Coupon-Wochen. Insgesamt fünf Wochen lang dürfen sich Österreichs Verbraucherinnen und Verbraucher in den Filialen auf satte Rabatte freuen. Einfach zum Strahlen ist dieser Sommer voller sonniger Aktionsrabatte. Was in ihnen steckt? Ein kurzer Blick hinein …

Coupon-Aktion Nr. 1 – vom 26. Juni bis 1. Juli. Darf’s ein stylischer Flakon „Lovely Flowers“ sein, in dem Maiglöckchen, Rose und Vanille den Duft des Sommers versprühen? Oder wie wär’s mit einem Tag am Meer zum Urlaubsauftakt oder einfach als Vorgeschmack auf Sand und Dünen? Dann zieht zuhause die Duftkerze „Sunny Beachtime“ ein. Sonnige Aussichten: Mit diesem Coupon warten 20 Prozent Nachlass auf das gesamte Essentials-Sortiment von ipuro, Marktführer für dekorative und innovative Raumdüfte.

Coupon-Aktion Nr. 2 – vom 3. bis 8. Juli. Die Rechnung ist einfach – und zahlt sich richtig aus. Wer in einer DEPOT-Filiale mit diesem Coupon im Wert von mindestens 40 Euro fündig wird, bekommt vom führenden Deko- und Einrichtungsspezialisten zehn Euro geschenkt. Und fündig werden? Das sollte bei der Vielfalt nicht schwerfallen – für den heißen Sommer warten jede Menge coole Accessoires, von der nachhaltigen LED-Solarlichterkette über den schattenspendenden Schirm im Boho-Look bis zum stilvollen Geschirrset.

Coupon-Aktion Nr. 3 – vom 10. bis 15. Juli: Österreichs Terrassen und Balkone dürfen sich freuen. Outdoor hat schließlich wieder Saison. Was draußen „in“ ist? DEPOT hat’s! Qualitativ hochwertige Produkte für jeden Anspruch, Geschmack und Wohnstil, ob klassisch-traditionell oder skandinavisch-modern. Die Filialbesucherinnen und -besucher dürfen sich über 25 Prozent Nachlass auf das gesamte Outdoor-Möbelsortiment freuen. Die smarte Relax-Sonnenliege, die Gartenbank zum Verweilen oder gleich das komplette Lounge-Set – der Rabatt ist garantiert wie der nächste Sommertag.

Coupon-Aktion Nr. 4 – vom 17. bis 22. Juli: Auf den Geschmack gekommen? Dann sollte man sich die vierte Aktionswoche vormerken. Einfach den entsprechenden Coupon an der Kasse abgeben – und ein Produkt nach Wahl mit 20 Prozent weniger auf dem Bon mitnehmen. Diesen Nachlass gibt’ von DEPOT für einen „Lieblingsartikel“. Ein Windlicht für den Garten, eine neue Ballonvase, eine Kühltasche für den Strandtag und, und, und …. – es wartet ein vielfältiges Sommerangebot mit Potenzial zum Lieblingsartikel.

Coupon-Aktion Nr. 5 – vom 24. bis 29. Juli. So wohlduftend die Coupon-Wochen gestartet sind, so enden sie auch. Sechs volle Tage lang winken 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte der beliebten ipuro Classic Serie – mit angenehm dezenten Duftwelten von luftig-maritim bis blumig-pudrig, verpackt im minimalistisch-dekorativen Design, einzugsbereit in jedes Wohnambiente.

myDEPOT Vorteilsprogramm. Noch nicht genug vom Sparen? Dann einfach über die myDEPOT App oder via Registration in der Filiale als Mitglied im myDEPOT Vorteilsprogramm weitere exklusive Einkaufsvorteile sichern – so beispielsweise weitere fünf Prozent Extrarabatt bei gleich vier der genannten Coupon-Aktionen.

Und mit etwas Glück heißt es in diesem Sommer: Jetzt geht ein Wunsch in Erfüllung. DEPOT verlost dafür acht 500-Euro-Gutscheine, 15 weitere 250-Euro- sowie 30 Gutscheine im Wert von je 100 Euro. Weitere Informationen zum großen DEPOT-Sommergewinnspiel unter: www.gewinnspiel.depot-online.com

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Jaqueline Martin

Gries Deco Company GmbH

E-mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

Website: www.g-d-c.eu | www.depot-online.com