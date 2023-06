Musiktage Mondsee 2023 | 25. August - 2. September

Claude Debussy – Licht und Farben in der Musik Künstlerische Leitung: Matthias Lingenfelder Wegbereiter der Moderne: Im schönen Salzkammergut widmen sich die Musiktage Mondsee 2023 dem Werk von Claude Debussy und offerieren einzigartige kammermusikalische Kleinodien. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Matthias Lingenfelder.

Claude Debussy gilt als Wegbereiter der modernen Musik; seine Experimentierfreude, sein besonderes Gespür für Klangfarben und seine Neugier auf außereuropäische Musikkulturen haben ihn eine unverwechselbare Tonsprache entwickeln lassen. Er beeinflusste damit viele Komponisten des 20. Jahrhunderts, ja sogar den Jazz und die Filmmusik und distanzierte sich zugleich vom Pathos der Musik seiner deutschen Zeitgenossen.

Bei den Musiktagen Mondsee werden die wichtigen Kammermusikwerke Debussys, darunter die letzten drei Sonaten sowie Klaviermusik und Lieder zu hören sein. Seine Musik ist eingebettet in thematisch damit zusammenhängende Werke anderer Komponisten vom Barock bis zur Moderne.

Klangwelten

Vermutlich gibt es kaum einen Ort, wo man sich in Claude Debussys eindrucksvolle Klangwelten, welche auch die fließenden und vielfältigen Aspekte der Natur widerspiegeln, besser vertiefen kann als in der malerischen Marktgemeinde Mondsee im oberösterreichischen Salzkammergut. Hier, inmitten einer märchenhaften Landschaft, widmen sich die international bedeutenden Musiktage Mondsee im Spätsommer 2023 Claude Debussy und seinem Werk unter dem Motto »Licht und Farben in der Musik«. Die Kompositionen von Debussy, der mit seinen fremdartigen, sphärischen Klängen die Musik auf elementare Weise erneuerte, faszinieren, so erklären die Musiktage Mondsee, »durch ihre neuartige Harmonik, die die Klänge zum Leuchten bringt«. Claude Debussy selbst beschrieb es so: »Die Musik beginnt da, wo das Wort unfähig ist, auszudrücken. Musik wird für das Unaussprechliche geschrieben; ich möchte sie wirken lassen, als ob sie aus dem Schatten herausträte und von Zeit zu Zeit wieder dahin zurückkehrte; ich möchte sie immer diskret auftreten lassen.«

Familiäre Atmosphäre und hochkarätige KünstlerInnen

Insgesamt sind es elf einzigartige Konzerte, die an die idyllischen Gestade des Mondsees locken. Zu erleben sind international herausragende Künstlerinnen und Künstler, die sich – wie schon in der Vergangenheit oftmals bezeugt – in der entspannten und wunderbar familiären Atmosphäre des Kammermusikfestivals ganz besonders wohlfühlen dürften, wie etwa der ungarische Pianist Dénes Várjon; die viel gefragte deutsche Geigerin Lena Neudauer; der Schweizer Cellist Christian Poltéra (er spielt ein Violoncello von Antonio Casini aus dem Jahr 1675 und das weltberühmte »Mara« von Stradivari aus 1711); der britische Ausnahmeklarinettist Julian Bliss; die feinfühlige niederländische Harfenistin Godelieve Schrama; das vielfach preisgekrönte französische Streichquartett Quatuor Hermès und viele andere mehr. Sie alle sind bei den Musiktagen in wechselnden Formationen musikalisch zu erleben und garantieren eindringliche Konzerterlebnisse.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Fragen zu den Musiktagen Mondsee steht Herr Walter Drewes unter

+43 676 65 123 15 oder walter.drewes@musiktage-mondsee.at gerne zur Verfügung.

Verein Musiktage Mondsee

Dr. Franz Müller Straße 3

5310 Mondsee

Obmann: Philipp Sammern

Geschäftsführung: Astrid Braunsperger

Pressekontakt: Walter Drewes

Vereinsregisterzahl: 254336406

https://www.musiktage-mondsee.at/



Diese Presseaussendung wurde mit Hilfe des APA-Comm PR-Desk und der dahinterliegenden Journalistendatenbank erstellt. Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in der Journalistendatenbank mit dem Interesse "Klassische Musik oder Ähnliches" gelistet sind. Der Verein Musiktage Mondsee verwendet Ihre Mail-Adresse ausschließlich für den Versand der gegenständlichen E-Mail. Weder Ihr Name noch Ihre Kontaktdaten werden von den Musiktagen Mondsee gespeichert oder sonstwie verarbeitet.

Sollten Sie keine Mails mehr erhalten wollen, melden Sie sich bitte in der APA-OTS Journalistendatenbank ab.