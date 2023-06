Eröffnung der Open-Air-Ausstellung am Campus WU

Geschichte der WU entdecken: Open-Air-Ausstellung am Campus WU

Die Wirtschaftsuniversität Wien feiert 2023 ihr 125-jähriges Bestehen und lädt zu einer Open-Air-Ausstellung auf den Campus WU ein. Der „Exhibition Path“ informiert die Besucher*innen über die Geschichte der WU seit ihrer Gründung im Jahr 1898 und zeigt, wie sie zu einer der führenden Wirtschaftsuniversitäten der Welt wurde. An verschiedenen Stationen können die Besucher*innen Zeitzeugnisse und Informationen über die Entwicklung der WU entdecken. Die Ausstellung wird am 3. Juli 2023 ab 18:00 Uhr am Campus WU eröffnet und ist bis 26. Oktober 2023 frei zugänglich.



Begleitet wird die Eröffnung des „Exhibition Path“ durch Willkommensworte von WU Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger und einer Ansprache von Bundesminister Martin Polaschek, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Durch die Ausstellung führt Johannes Koll, Senior Scientist am WU Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte.



„125 Jahre Wirtschaftsuniversität Wien sind ein Meilenstein. Ich lade alle Interessierten ganz herzlich dazu ein, sich die Ausstellung anzusehen. Es ist eine spannende Reise durch die Geschichte der WU und zeigt gleichzeitig, wie sich diese Universität kontinuierlich weiterentwickelt hat“, so WU Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger.

Eröffnung „Exhibition Path“

Datum: Montag, 3. Juli 2023, 18:00 Uhr

Ort: Campus WU

18:00 Uhr: Willkommensworte von Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger, WU

18:15 Uhr: Ansprache von Bundesminister Martin Polaschek, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

18:40 Uhr: Ausstellungsrundgang mit Johannes Koll, Senior Scientist, WU

19:30 Uhr: Empfang

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich für die Eröffnung unter wu.at/exhibition-path bis zum 26. Juli 2023 anzumelden.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Mag. Melanie Hacker

PR-Referentin

Tel: + 43-1-31336-5964

E-Mail: melanie.hacker@wu.ac.at