Gewinn für den Klimaschutz: Seriensiege für serielle Sanierung

Erfolg im Dreierpack: Renowate GmbH mit DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft und German Brand Awards ausgezeichnet

Bregenz/Düsseldorf, 21. Juni 2023 – Die Renowate GmbH, Spezialist für energetische Gebäudesanierung im System, hat gleich drei Ehrungen innerhalb nur weniger Tage erhalten. Am Montagabend gab es in Frankfurt den renommierten DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft. Bereits vergangenen Donnerstag erhielt das Joint-Venture der österreichischen Rhomberg Bau und des deutschen Wohnungsunternehmens LEG Immobilien SE einen Gold-Award sowie eine besondere Erwähnung bei einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, dem German Brand Award (GBA). „Der DW-Zukunftspreis zeigt, dass unser Lösungsansatz, mit seriell vorgefertigten Modulen, gewerkeübergreifender integrierter Planung und Prozessen aus einer Hand klimafreundliches Wohnen und eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen, genau richtig ist. Die doppelt ausgezeichnete Marke RENOWATE unterstreicht unseren Anspruch, die Welt jeden Tag ein bisschen grüner zu machen.“, freut sich Renowate-Geschäftsführer Andreas Miltz.

Renowate war eines von nur drei Unternehmen, die den DW-Zukunftspreis erhalten haben. Der Preis, so Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser vom mitveranstaltenden GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., „spielt eine bedeutende Rolle für die Innovation und den Fortschritt in der Wohnungswirtschaft.“ Unternehmen wie Renowate, die ausgezeichnet werden, „können hier eine Vorreiterrolle einnehmen, mit gutem Beispiel vorangehen und als Best-Practice-Beispiel für andere Unternehmen dienen.“ Konkret vergab die Jury die Auszeichnung an Renowate, da sie in der seriellen Sanierung vor allem im Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele großes Potenzial sieht: „Dringend erforderliche Sanierungsvolumina lassen sich so in vergleichsweise kurzer Zeit bewältigen, was angesichts des Handlungsdrucks einerseits sowie des Fachkräftemangels andererseits für die Wärmewende im Bestand von wesentlicher Bedeutung ist.“

Doppelter Erfolg beim German Brand Award

Beim renommierten German Brand Award wurde der gemeinsam mit der Dornbirner Agentur „die3“ neu entwickelte Markenauftritt der Renowate GmbH in der Kategorie „Excellent Brands: Real Estate & Property“ mit der höchsten Auszeichnung in Gold geehrt. Zudem erhielt er eine „Special Mention“ in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Strategy – B2B“. Die Awards gab es für die Umsetzung des Markenauftritts, der „dem innovativen und mutigen Mindset von Renowate Ausdruck verleiht, der ebenso nachhaltig ist wie die Sanierungslösung selbst“, so die Verantwortlichen beim GBA. „Dass die neu entwickelte Markenwelt die nachhaltigen Werte ebenso glaubwürdig widerspiegelt wie die dahinterstehende sachliche Kompetenz, zeigt, wie professionell die Marke aufgebaut und die Kernwerte hergeleitet und übersetzt wurden. Angefangen beim Namen, der den Purpose der Marke klar verdeutlicht, über die abstrahiert dargestellten Fassadenelemente um das O des Logos herum bis hin zum Keyvisual in Form einer leuchtenden ikonischen Schutzhülle gelang es hier, die Marke mit Leben zu füllen«, so die Begründung der Jury.

Renowate GmbH: Klimaschutz in Serie

Erst Anfang April des vergangenen Jahres hatte der Bregenzer Bau-Komplettanbieter Rhomberg Bau mit der LEG Immobilien SE aus Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, das neue Unternehmen Renowate GmbH gegründet. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Lösungen für die Dekarbonisierung von bestehenden Wohngebäuden zu entwickeln und so mitzuhelfen, die ambitionierten Klimaschutzziele der Europäischen Union zu erreichen. Rhomberg bringt seine jahrzehntelange Erfahrung mit ressourcen- und umweltschonenden Bauweisen in das Joint Venture ein, die den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes umfassen. Dazu setzt der innovative Familienbetrieb auf Bauen mit Holz, die Chancen der Digitalisierung sowie Systembau. Die LEG Immobilien SE gibt in ihren 167 000 Wohnungen rund einer halben Million Menschen ein Zuhause. Dem Unternehmen, das seit über 50 Jahren gutes Wohnen zu fairen Preisen anbietet, ist es ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit erfahrenen Partnern effiziente und mieterschonende Klimaschutzmaßnahmen im Wohnungssektor für die gesamte DACH-Region zu entwickeln.

Weitere Informationen unter: www.renowate.earth

