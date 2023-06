SONNENTOR Graz MURPARK feiert 5-jähriges Jubiläum

SONNENTOR Graz MURPARK feiert 5-jähriges Jubiläum Im Grazer MURPARK wird von 26. Juni bis 1. Juli das 5-jährige Jubiläum des SONNENTOR Geschäfts gefeiert. Das Team rund um Franchise-Partner Bernhard Reinisch hat das Jubiläum schon lange freudig erwartet.

„Wir nutzen den Anlass und veranstalten eine ganze Jubiläumswoche. Es gibt ein spannendes Gewinnspiel, täglich schmackhafte Verkostungen und eine besondere Jubiläumsaktion“, berichtet Bernhard Reinisch und ergänzt: „Ebenso haben wir für unsere Kundinnen und Kunden Überraschungsgeschenke vorbereitet. Damit möchten wir uns für die vergangenen 5 Jahre bedanken – schließlich erfüllen unsere Fans unser Geschäft bei jedem Besuch mit neuem Leben und lassen die Freude wachsen.“

Franchise-Partnerschaft seit 2018

„Biologische Produkte, fairer Handel und nachhaltiges Wirtschaften weckten schon immer mein Interesse“, schildert Bernhard Reinisch. Genau das waren auch seine Beweggründe für die Franchise-Partnerschaft mit SONNENTOR. Er hat sein Geschäft 2018 im MURPARK im Osten von Graz eröffnet. Mit seiner einzigartig sinnlichen Atmosphäre ist der Shop mittlerweile ein wichtiger Treffpunkt für alle Bio-Fans im Umkreis. Die Kund:innen schätzen vor allem das gebotene Service – wie die liebevoll von Hand verpackten Präsente und individuell gestalteten Geschenkkartons. Bernhard Reinisch und sein Team beraten dabei mit viel Kräuterwissen und finden für jeden Geschmack das richtige Geschenk.

Das SONNENTOR Franchise-System

In Österreich, Tschechien und Deutschland gibt es 35 SONNENTOR Geschäfte – und die Anzahl wächst stets weiter. Der Aufbau des Franchise-Systems startete 2008 als logische Konsequenz auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Für die Betreuung der Franchise-Partner steht ein eigenes SONNENTOR Expertenteam zur Verfügung. In den Geschäften wird das gesamte Bio-Produktsortiment angeboten. Bio-Produkte von ausgewählten Partnerunternehmen ergänzen das vielseitige Sortiment. Das Ergebnis: Eine einmalige Verbindung aus dem überlieferten Kräuterwissen vorangegangener Generationen, innovativen Produktkonzepten und persönlicher Beratung.

Über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 gegründet. In diesem Jahr feiert der Bio-Pionier 35-jähriges Jubiläum. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl, CO2 neutralem Wirtschaften und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 360 Mitarbeitende in Österreich und 180 in Tschechien. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

Rückfragen & Kontakt:

SONNENTOR Kräuterhandels GmbH

Lisa Roithner

Tel.: +43 (0) 2875 / 7256

E-Mail: presse@sonnentor.at