Veranstaltungen der Wiener Kinderfreunde im Juli und August 2023

wir würden uns freuen, wenn Sie folgende Veranstaltungen in Ihrem Medium ankündigten:

06.07.2023: Wir bauen ein Gemeinschaftshochbeet im Wielandpark

Die Parkbetreuung 10 der Wiener Kinderfreunde aktiv lädt zum gemeinsamen Aufbau eines Hochbeets ein. Alle Parkbesucher*innen zwischen sechs und 14 Jahren können mitschrauben und hämmern und danach werden gemeinsam verschiedene Kräuter, sowie Obst- und Gemüsepflanzen eingesetzt. Das ist nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz sondern auch ein Riesenspaß und die Kinder erleben Freude an der Natur. Zur Stärkung erwartet alle eine gesunde Jause!

06.07.2023, 15:00 - 18:00 Uhr, 1100 Wielandpark

Die Teilnahme ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.



Infos unter: Veranstaltungen - Kinderfreunde

31.7. - 3.8 und 21.8. - 24.8. Kinderuni on Tour

Das Parkbetreuungsteam 22 von Wiener Kinderfreunde aktiv freut sich über den Besuch der Kinderuni on Tour:

31.7. bis 3.8.2023 jeweils von 16:00 bis 19:00 Uhr im Hof "Am Heidjöchl"

Da können Kinder und Jugendlich zwischen sechs und 16 Jahren die Welt der Wissenschaft entdecken und in spannende Forschungsthemen eintauchen. Bei Schlechtwetter findet das Programm im Hobbyraum statt.

Und von 21.08.2023–24.08.2023 jeweils von 16:00 bis 19:00 Uhr freut sich die Parkbetreuung 23 von Wiener Kinderfreunde aktiv über den Tourstopp der Kinderuni in der Wohnhausanlage Wiener Flur.

Ob man nun einer Vorlesung lauscht, experimentiert oder gar sein eigenes Forschungsprojekt macht: die vier Ferientage werden im Flug vergehen. Schlechtwetteralternative wird noch bekanntgegeben unter Veranstaltungen - Kinderfreunde

Beide Termine in Kooperation mit wohnpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Nähere Infos zur Kinderuni on tour: https://kinderuni.at/kinderuni-on-tour/wien-tour/#programm

7.8. - 19.8. Die Wasser.Spaß.Tour der Kinderfreunde und Wiener Wasser

Plantschen und Pritscheln macht allen Spaß. Bei der Wasser.Spaß.Tour 2023 der Wiener Kinderfreunde aktiv gibt es noch dazu viele lustige Mitmach-Stationen ums kühle Nass. Wiener Wasser, Wiener Städtische Versicherung, HASBRO, STABILO, PlayMais und Spielwaren Heinz haben dafür viele Ideen und Material bereitgestellt. Zum Beispiel eine Wasser.Rallye mit vielen Aufgaben zum Thema Wasser, Kreativstationen, Wurfspiele, eine Wasserbaustelle mit einem Labyrinth aus Rohren und noch vieles mehr. Das Programm für Kinder ab drei Jahren ist ebenso unterhaltsam wie informativ.

Alle Kinder erhalten einen Stationen-Pass. Wenn dieser ausgefüllt ist, erhalten sie ein Goodie-Bag mit vielen Überraschungen.

Termine:

Mo, 7.8.2023, 14-17 Uhr , Wasserspielplatz Donauinsel (400m stromabwärts der Reichsbrücke)

Mi, 9.8.2023, 14-17 Uhr , Kinderfreunde Robinsonspielplatz, Greinergasse 7, 1190 Wien

Do, 10.8.2023, 10-13 Uhr , Baumgartner Casino-Park, 1140 Wien

Sa, 12.8.2023, 14-17 Uhr , Wasserspielplatz Wasserturm, Windtenstr. 3, 1100 Wien

Mo, 14.8.2023, 14-17 Uhr , Wasserspielplatz Donauinsel (400m stromabwärts der Reichsbrücke)

Mi, 16.8.2023, 14-17 Uhr , Kinderfreunde Robinsonspielplatz, Greinergasse 7, 1190 Wien

Do, 17.8.2023, 10-13 Uhr , Baumgartner Casino-Park, 1140 Wien

Sa, 19.8.2023, 14-17 Uhr , Wasserspielplatz Wasserturm, Windtenstr. 3, 1100 Wien

Ersatztermin (falls ein Termin ins Wasser fällt): Fr, 18.8.2023, 14-17 Uhr – , Wasserspielplatz Donauinsel (400m stromabwärts der Reichsbrücke)

Infos und Updates zu wetterbedingten Absagen/Ersatzterminen oder terminlichen Änderungen unter www.wien.kinderfreunde.at sowie auf Facebook und Instagram unter KinderfreundeWien.

Die Teilnahme ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich, auch nicht für Gruppen.



