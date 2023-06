Globale OT- und Cybersecurity-Umfrage von Fortinet

P R E S S E I N F O Globale OT- und Cybersecurity-Umfrage von Fortinet: 75% der Unternehmen erlebten im letzten Jahr mindestens einen unerlaubten Zugriff auf ihre OT-Umgebungen 95% der Unternehmen erwarten, dass die Verantwortung für OT-Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten vom mittleren Management auf CISO-Ebene übertragen

Wien, 20. Juni 2023 – Fortinet®, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Cybersecurity und treibende Kraft bei der Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie, hat seinen neuen „2023 Global State of Operational Technology and Cybersecurity Report“ veröffentlicht. Die Ergebnisse stellen den aktuellen Stand der OT-Sicherheit (Operational Technology) dar und zeigen, dass Unternehmen diese angesichts einer sich ständig vergrößernden IT/OT-Bedrohungslandschaft weiter verbessern müssen. Neben den neuesten Trends und Erkenntnissen bietet der Bericht auch eine Roadmap, die IT- und Security-Teams dabei hilft, ihre OT-Umgebungen besser zu schützen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

OT ist nach wie vor ein beliebtes Ziel von Cyberkriminellen: Zwar hat sich die Zahl der Unternehmen, die nicht Opfer eines Cyberangriffs wurden, im Vergleich zum Vorjahr drastisch erhöht (von sechs Prozent im Jahr 2022 auf 25 Prozent im Jahr 2023), doch gibt es nach wie vor erheblichen Verbesserungsbedarf. Drei Viertel der Unternehmen berichteten von mindestens einer Attacke im vergangenen Jahr. Malware- (56 Prozent) und Phishing-Angriffe (49 Prozent) waren erneut die am häufigsten gemeldeten Vorfälle und fast ein Drittel der Befragten gab an, im vergangenen Jahr Opfer einer Ransomware-Attacke geworden zu sein (32 Prozent, unverändert gegenüber 2022).

Cybersecurity-Experten überschätzten den Reifegrad ihrer OT-Sicherheit in der Vergangenheit: Der Anteil der Befragten, die die OT-Sicherheitslage ihres Unternehmens als „sehr ausgereift“ einstuften, ging von 21 Prozent im Vorjahr auf 13 Prozent zurück. Dies deutet auf ein wachsendes Risikobewusstsein unter OT-Fachleuten und effektivere Instrumente zur Einschätzung des Cybersecurity-Reifegrades ihrer Unternehmen Fast ein Drittel (32 %) der Befragten gab an, dass sowohl IT- als auch OT-Systeme von einem Angriff betroffen waren, im letzten Jahr waren es nur 21 Prozent.





Die explosionsartige Verbreitung vernetzter Geräte unterstreicht die Komplexität der Herausforderungen: Fast 80 Prozent der Befragten gaben an, mehr als 100 IP-gestützte OT-Geräte in ihrer OT-Umgebung zu haben. Dies unterstreicht die Herausforderung für IT- und Security-Teams, eine ständig größer werdende Bedrohungslandschaft abzudecken. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Cybersecurity-Lösungen weiterhin zum Erfolg der meisten OT-Fachleute (76 Prozent) beitragen, insbesondere durch die Verbesserung der Effizienz (67 Prozent) und der Flexibilität (68 Prozent). Die Daten des Berichts zeigen jedoch auch, dass die Vielzahl an verschiedenen Lösungen die konsistente Integration, Anwendung und Durchsetzung von Richtlinien in einer zunehmend konvergierenden IT/OT-Landschaft erschwert. Und das Problem verschärft sich mit alternden Systemen. Die Mehrheit der Unternehmen (74 Prozent) gibt an, dass das Durchschnittsalter der ICS-Systeme in ihrem Unternehmen zwischen sechs und zehn Jahren liegt.





Die Neuausrichtung der OT-Sicherheit auf CISOs ist ein gutes Zeichen für die Branche: Während fast alle Unternehmen aufgrund des zunehmenden Cybersecurity-Fachkräftemangels Schwierigkeiten haben, qualifizierte Experten zu finden, deuten die Ergebnisse der Umfrage darauf hin, dass Unternehmen der OT-Sicherheit weiterhin Priorität einräumen. Ein Schlüsselindikator ist, dass fast alle Unternehmen (95 Prozent) planen, die Verantwortung für OT-Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten einem Chief Information Security Officer (CISO) zu übertragen, anstatt sie einer Führungskraft des mittleren Managements oder einem Team zu überlassen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass OT-Cybersecurity-Experten heute eher aus dem IT-Sicherheitsbereich als aus dem Produkt-Management kommen und dass sich der Einfluss auf Cybersecurity-Entscheidungen von den operativen Abläufen hin zu anderen Führungskräften, insbesondere CISO/CSOs, verschiebt.

Best Practices

Der „2023 Global State of Operational Technology and Cybersecurity Report“ von Fortinet zeigt Unternehmen zudem Best Practices auf, wie sie ihr Sicherheitsprofil verbessern können. Unternehmen können den Herausforderungen der OT-Sicherheit mit den folgenden Strategien begegnen:

Entwicklung einer Strategie für Anbieter- und OT-Cybersecurity-Plattform. Konsolidierung verringert die Komplexität und führt zu schnelleren Ergebnissen. Der erste Schritt ist der Aufbau einer Plattform durch die Zusammenarbeit mit Anbietern, die ihre Produkte im Hinblick auf Integration und Automatisierung entwickeln. Auf diese Weise können Unternehmen Richtlinien in einer zunehmend konvergierenden IT/OT-Landschaft konsistent integrieren und durchsetzen. OT-Verantwortliche sollten versuchen, mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die über ein breites Portfolio verfügen, das sowohl grundlegende Lösungen für die Bestandsaufnahme und Segmentierung von Assets als auch fortschrittlichere Lösungen wie ein OT Security Operations Center (SOC) oder die Fähigkeit zur Unterstützung eines gemeinsamen IT/OT-SOC bieten kann.

Einsatz von Network Access Control (NAC)-Technologie. Die Herausforderungen bei der Absicherung von ICS (Industrial Control Systems), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), IoT (Internet of Things), BYOD (Bring Your Own Device) und anderen Endpunkten erfordern eine erweiterte Netzwerkzugangskontrolle als Teil einer umfassenden Sicherheitsarchitektur. Eine effektive NAC-Lösung hilft bei der Verwaltung von neuen Geräten, die versuchen, sich mit anderen Teilen der Unternehmensinfrastruktur zu verbinden oder mit ihnen zu kommunizieren. Auf diese Weise trägt sie dazu bei, die vollständige Kontrolle über das Unternehmensnetzwerk zu bewahren.

Umsetzung eines Zero-Trust-Ansatzes. OT-Verantwortliche sollten eine Bestandsaufnahme, Segmentierung und kontinuierliche Überprüfung aller Benutzer, Anwendungen und Geräte durchführen, die Zugriff auf kritische Ressourcen erfragen.

Sensibilisierung für Cybersecurity durch Schulungen und Trainings. Cybersecurity-Schulungen sind nach wie vor unerlässlich. Um Cybersecurity zu gewährleisten, müssen alle Mitarbeiter über das nötige Wissen und Bewusstsein verfügen, um sich selbst und die Daten ihres Unternehmens zu schützen. Unternehmen sollten nicht-technische Trainings in Betracht ziehen, die sich an alle richten, die einen Computer oder ein mobiles Gerät benutzen – von Telearbeitern bis hin zu ihren Haushaltsangehörigen.

Ein Plattformansatz mit offenen APIs und einem robusten Fabric Ready Technology Alliance-Ökosystem, das OT-kompatible Funktionen zur Absicherung von OT-Umgebungen bereitstellt, ermöglicht es CISOs und Security-Teams, die Komplexität zu reduzieren, die Effizienz bei der Prävention und Erkennung von Ransomware zu steigern und die Triage, Untersuchung und Reaktion auf Vorfälle zu beschleunigen.

Die Zusammenarbeit von Teams aus IT, OT und Fertigung mit CISOs bei der Bewertung von Cyber- und Produktionsrisiken, insbesondere von Ransomware-Vorfällen, trägt dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen, die richtigen Prioritäten zu setzen und Budget und Personal entsprechend zuzuweisen.

John Maddison, EVP Products and CMO bei Fortinet

„Der ‚2023 State of Operational Technology and Cybersecurity Report‘ von Fortinet zeigt, dass Unternehmen ihr OT-Sicherheitsprofil verbessert haben. Er zeigt aber auch, dass es immer noch Raum für Verbesserungen gibt. Netzwerk- und IT-Teams stehen unter enormem Druck, sich anzupassen und OT-Umgebungen bewusster bei ihren Überlegungen mit einzubeziehen. Unternehmen sind auf der Suche nach Lösungen, die die Sicherheit ihrer gesamten IT/OT-Umgebung gewährleisten, um ihr allgemeines Cybersecurity-Risiko zu verringern.“

Über die Fortinet OT- und Cybersecurity-Umfrage:

Der „2023 State of Operational Technology and Cybersecurity Report“ von Fortinet stützt sich auf Daten aus einer weltweiten Umfrage unter 570 OT-Experten, die von einem externen Forschungsunternehmen durchgeführt wurde.

Die Befragten stammen aus verschiedenen Ländern, darunter: Australien, Neuseeland, Ägypten, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Kanada, Mexiko, Südafrika und USA.





Die Befragten vertreten eine Reihe von Branchen, die stark auf OT angewiesen sind, darunter Fertigung, Transport/Logistik, Gesundheitswesen/Pharma, Öl, Gas und Raffinerien, Energie/Versorgung, Chemie/Petrochemie und Wasser/Abwasser.





Die meisten Befragten – unabhängig von ihrer Position – sind stark in Cybersecurity-Kaufentscheidungen involviert und treffen zunehmend die finale Entscheidung bei OT-Kaufentscheidungen. Die Umfrage ergab, dass 91 Prozent der Befragten regelmäßig an Cybersecurity-Kaufentscheidungen in ihrem Unternehmen beteiligt sind.

Weitere Informationen

Über Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) ist eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Cybersecurity und der Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie. Unsere Mission ist es, Menschen, Geräte und Daten überall zu schützen. Mit dem größten integrierten Portfolio von über 50 Produkten der Enterprise-Klasse bieten wir Cybersecurity, wo immer Unternehmen sie brauchen. Weit mehr als eine halbe Million Kunden vertrauen auf die Lösungen von Fortinet, die zu den am häufigsten eingesetzten, patentierten und validierten Lösungen der Branche gehören. Das Fortinet Training Institute eines der größten und umfassendsten Schulungsprogramme der Branche, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersecurity-Trainings und neue Karrieremöglichkeiten für alle zugänglich zu machen. Die FortiGuard Labs, Fortinets Threat-Intelligence- und Forschungssparte, entwickeln und nutzen modernste Technologien für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Kunden zeitnah und konsistent erstklassigen Schutz und umsetzbare Bedrohungsanalysen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fortinet.com/de, auf dem Fortinet Blog und bei den FortiGuard Labs.

