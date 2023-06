Vent unplugged: Raus aus dem Alltag, rein in die Natur

Vent unplugged: Kraft tanken im Bergsteigerdorf

Drei Veranstaltungszeiträume, drei Themen, ein Ziel: Raus aus dem Alltag, rein in die Natur. Von Juli bis September lädt das Bergsteigerdorf Vent zu anregenden Kursen, Touren und Vorträgen ein. Die Eventserie Vent unplugged ermöglicht Auszeiten in alpiner Umgebung – auf über 1.900 Metern Seehöhe.

Mit Fokus auf Kulinarik oder Alpinismus bis hin zu Tagträumen regt der Ötztaler Ort Vent dazu an, die Natur und sich selbst zu entdecken. Jeweils an drei Tagen im Juli, August und September stehen geführte Wanderungen, Yoga oder Kochkurse am Programm. Die Teilnahme ist großteils kostenlos.

Ein Motto pro Monat

Mit den Kulinarik Tagen (10.07.–12.07.) starten die Eventwochen im Juli. Beim Kochkurs kreieren die Teilnehmer:innen mit Pirmin Lechner (Küchenchef Hotel Macun) regionale Gerichte. Am nächsten Tag fasziniert eine geschichtliche Rundtour durch Vent, gefolgt von einer morgendlichen Yogaeinheit am Mittwoch, 12. Juli. Ab Mittag gibt es kulinarische Spezialitäten auf einem Genusspfad von Vent nach Rofen. Diese kulinarische Entdeckungsreise wird zudem als Green Event abgehalten. Gäste erleben die Veranstaltung nachhaltig – mit minimalem, ökologischem Fußabdruck. Unterstützt wird der Genusspfad von der Raiffeisenbank Sölden.

Anfang August thematisieren die Alpin / Gletscher Tage (07.08.–09.08.) den Reiz der Höhe. Die Veranstaltungsreihe startet mit einer Yoga Morgen-Routine. Anschließend lädt Pirmin Lechner zu einem Kochkurs zum Thema „bewusst gekocht“. Am Dienstag wandern Teilnehmer:innen von Vent zum Hörnle (2.406 m) und über die historische Kaser (2.120 m) wieder nach Vent. Zusammen mit Bergführer:innen geht es am Mittwoch, 9. August zum Rofenkargletscher auf über 3.000 Metern – inkl. spannendem Abseilen in eine Gletscherspalte.

Die Thementage im September – Tagträume / Traumnächte (05.09. –07.09.) – beginnen mit einer geführten Rundtour zum Hörnle (2.406 m). Auf der landschaftlich beeindruckenden Wanderung erzählt der Wanderführer von der Sage der verfluchten Alm oder dem legendären Fund von Ötzi. Am Abend schaltet Vent dann die Lichter aus: In den Gasthäusern genießen Gäste das Abendessen bei Kerzenschein. Eine Sternenführerin vermittelt in einem Vortrag die notwendigen Grundlagen, um sich am Nachthimmel zu orientieren. Der nächste Tag startet mit einer Yoga-Session, gefolgt von einem Kochkurs. Eine Sonnenaufgangstour zum Wilden Mann (3.019 m) mit anschließendem Bergfrühstück beendet die Eventserie am 7. September 2023.

Bewusstsein schaffen

Vent Unplugged lenkt den Fokus auf die Natur und ihre wertvollen Ressourcen. „Deshalb ist es nur konsequent, dass wir etwa den Genuss Pfad als Green Event führen“, betont Gerhard Moser von Ötztal Tourismus. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind zentrale Punkte bei der Organisation und Durchführung der Programmpunkte. Teilnehmer:innen verwenden fast ausschließlich regionale Produkte für die Kochkurse, die Anreise zu den einzelnen Events erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es wird bewusst darauf geachtet, Müll zu vermeiden und auf Plastik zu verzichten.

Auszeit in Vent

Vent verdankt seinen Ruf der tiefen historischen Verbundenheit zum Alpinismus. Das Bergsteigerdorf ist bekannt für zahlreiche Wanderrouten und idyllische Outdoor-Aktivitäten. An einem Ort, wo die Zeit augenscheinlich still steht, genießen Gäste und Einheimische die Ruhe und Schönheit der Natur. „Die Eventserie Vent unplugged erinnert daran, wofür Vent steht: einzigartige Wanderwege, lehrreiche Themenwege, traumhafte Ausblicke und Auszeiten in alpiner Umgebung“, so Moser.

