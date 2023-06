Fantasievolle Outdoor-Kunst rund um die Kronburg Zams

Fabelwesen rund um die Kronburg – Skulpturen von „Rostbaron“ Bernhard Witsch begeistern

Mit einem regen Galeriebetrieb zieht die Kronburg bereits seit Jahren kunstaffines Publikum an den idyllisch gelegenen Weiler über Zams. Seit kurzem bietet auch der Außenbereich unübersehbare Exponate, die Jung und Alt staunen lassen. Mit eigens erarbeiteten Metallskulpturen zum Thema Fabelwesen ist der international tätige Telfer Künstler Bernhard Witsch präsent.

Der „Rostbaron“ stellte 2022 bereits in einer Gemeinschaftsschau in der Galerie Kronburg aus und war vom Ambiente und den Voraussetzungen angetan. Schon damals hat er auch Plätze und Wiesen mit seinen markanten Rostskulpturen bespielt und mit Heizkörperschafen und funkelnden Wiesengeistern für Aufsehen gesorgt. Die Verantwortlichen des Betriebs vor Ort, allen voran Hausoberin Sr. Barbara Weindl und die Galerieorganisatorin Angelika Zoller-Faistenauer, zeigten sich ebenfalls von den Outdoor-Möglichkeiten und einer Erweiterung des Galeriebetriebes begeistert und rasch wurden gemeinsame Ideen geschmiedet. Es erfolgte die Festlegung eines thematischen Leitfadens sowie mehrere Wochen Schwerstarbeit, in denen Witsch die kühlen Metallplatten zu lebendigen Kunstwerken formte. „Der Schwerpunkt Fabelwesen war für das Projekt Kronburg naheliegend. Der Ort ist geschichtsträchtig, weitgehend unberührt und hat etwas Magisches. Das regt die Fantasie an und lässt viel Spielraum für kreative Gedanken und Geschichten, die rund um meine Figuren entstehen“, betont der Metallkünstler.

Geheimnisvolle Wesen für ein besonderes Ambiente

Von der mystischen Natur und den historischen Spuren samt Burgruine rund um Galerie und Gasthof hat sich Bernhard Witsch inspirieren lassen und eine fantasievolle Gruppe von Fabelwesen erschaffen. Zu diesem eindrücklichen Ensemble gehören der große Erdwurm Waldburga, der sich über 12 Meter Länge erstreckt, die anmutige Fee Friedericke, ein imposanter Ritter namens Rupert, der lustige Kobold Leopold und fünf geheimnisvolle Wiesengeister. In typischer Rostoptik gehalten, begrüßen die Metallfiguren die Besucher*innen und laden bis Ende Oktober 2023 zum Erkunden.

Kunst, Kultur und Kulinarik

Die Kronburg gehört seit 2005 den Barmherzigen Schwestern von Zams, die sich um ein vielfältiges Angebot im gastronomischen, kulturellen sowie Seminarbereich bemühen. „Die Kronburg ist weitläufig und wird von vielen Menschen frequentiert. Die Umgebung eignet sich sehr gut als eine Art Freiluftgalerie und wir möchten in Zukunft mit mehreren Schwerpunkten ergänzende Highlights zum Ausstellungsprogramm setzen“, erläutert Angelika Zoller-Faistenauer, die für die Galerieorganisation verantwortlich ist. Neben dem kulturellen Angebot lockt das beliebte Ausflugsziel mit Wander- und Radwegen oder für Auszeit und Entspannung. Ganzjährig steht im Gasthof Kronburg regional betonte Kulinarik auf der Karte, die sich besonders auf der herrlichen Sonnenterrasse genießen lässt.

www.kronburg-tirol.at

www.agentur-polak.at