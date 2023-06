Pfand-Sammelstelle: Kund:innenerlebnis und -perspektiven

Ab 1. Jänner 2025 gilt in Österreich ein neues Einwegpfand. PET-Flaschen und Aludosen müssen dann von jenen, die entsprechende Gebinde an Endverbraucher:innen verkaufen, gegen ein Pfand von 25 Cent zurückgenommen werden. Allen voran ist der Lebensmittelhandel gefordert, die passende Infrastruktur zu errichten. Allerdings braucht es mehr als eine Sammelstelle, um Konsumentinnen und Konsumenten für das System zu gewinnen. Vielmehr müssen das Pand-Erlebnis und die dazu vorhandenen Systeme bequem, sauber und effizient sein - und natürlich einwandfrei funktionieren. Was funktioniert und motiviert, zeigt eine aktuelle Online-Umfrage.

Im November 2022 wurde in sieben Ländern (Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und der Slowakei) per Online-Umfragepanel eine Studie[1] durchgeführt, in deren Rahmen 7000 Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren befragt wurden. Sie alle geben mindestens jeden zweiten Monat Getränkeverpackungen zum Recycling zurück. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Zufriedene Verbraucher sind treue Kunden

Fest steht: Am wichtigsten sind optimierte bzw. rasche Maschinenbetriebszeiten. Dies wird von jenen, die Sammelstellen nutzen, am meisten geschätzt. Es folgen maximale Benutzerfreundlichkeit bzw. einfach zu bedienende Leergutrücknahmesysteme (88%) sowie Bequemlichkeit (Convenience) bzw. die Möglichkeit, alle Behältertypen in demselben Automaten zu retournieren (84%). Die Nutzerinnen und Nutzer brauchen saubere und einfach zu bedienende Maschinen, die ihren Bedürfnissen in punkto Usability (88 %) und einem reibungslosen Ablauf (91 %) entsprechen.

Für Kund:innen essenziell: Funktionierende, saubere Leergutrücknahme

Wer zu schnelle Entscheidungen für die scheinbar einfachste Lösung trifft, riskiert mittel- und längerfristig Rückschläge für den Lebensmitteleinzelhandel, wie die Studie zeigt. So wurde bei der Wahl des Einkauforts eine gut funktionierende Leergutrücknahme als enorm wichtiges Kriterium genannt (20 %). Dies ist laut Studie noch wichtiger als einfache Parkmöglichkeiten (14 %). Ebenso werden etwa Sammelstellen in den gewohnten Lebensmittelgeschäften präferiert, oder jene, die sich in der Nähe ihres Wohnortes befinden.

Motive für die Wahl einer Sammelstelle

In Österreich wird das Einwegpfand 25 Cent betragen. Die Erstattung des Pfandbetrags ist für 76 Prozent der Befragten Hauptmotiv für die Teilnahme am System. Dem folgen Rücksicht und Schonung der Umwelt (59%). Dies ist laut Umfrage besonders einer jüngeren und umweltbewussteren Zielgruppe wichtig.

Entscheidend für die Nutzung bestimmter Sammelstellen sind jedoch die oben beschriebenen Faktoren. Sie sind ausschlaggebend dafür, ob Rückgabebereiche etwa in Lebensmittelgeschäften oder anderen Sammelstellen genützt oder gar gemieden werden.

"Es ist positiv zu sehen, wie wichtig die Umwelt für Anbieter sowie für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Gleichzeitig ist das neue Pfandsystem in der Umsetzung eng mit dem Einkaufserlebnis und -verhalten der Menschen in Österreich verbunden.", erklärt Roman Postl, Geschäftsführer von TOMRA Collection Austria. Er stellt weiter fest: "Ein reibungsloser Ablauf der Pfandrückgabe entspricht den Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten. In diesem Sinne sind Anbieter gut beraten, wenn sie allem voran eine rasche, saubere und einfache Pfandrückgabe garantieren. Gleichzeitig sind darüber hinaus effiziente interne Abläufe am jeweiligen Standort maßgeblich für eine positive Einführung der Systeme. Das schafft Zufriedenheit im Team und Erfolgserlebnisse. Das neue Pfandsystem wird so zur großen Chance für alle Beteiligten und für die Umwelt," so Postl.

Effiziente Recycling-Erlebnis fördert Kundentreue

Ein reibungsloses Recycling-Erlebnis ist den Befragten sehr wichtig (91 %). So gaben gar 31 % der Befragten an, dass Geschäft zu wechseln, wenn es zu langen Warteschlangen oder Ausfallzeiten am Rücknahmeautomaten kommt. In Deutschland ist dies sogar fast die Hälfte aller Befragten (48 %). Dies bedeutet im Umkehrschluss den Verlust von Kundschaft aufgrund mangelnder Zufriedenheit im Pfandservice. Zu kleine oder zu wenig durchdachte Lösungen können so zu einem Ausschluss des Geschäfts aus Verbrauchersicht führen. 87 % der Befragten geben übrigens das retournierte Pfandgeld in dem Handelsort aus, in dem das Pfand erstattet wurde.

Zeitersparnis ist ebenso wichtig, wenn es um Leergutrücknahmesysteme geht. Dies bewertete die befragte Kundschaft als hohen Vorteil und zudem als relevant für die Wahl des Einkauforts (20 %). Sehr motivierend war für die Auswahl des Einkaufsorts zudem die Möglichkeit, sein Leergut automatisiert recyclen zu können (84 %): Das bedeutet kaum Wartezeiten und höheren Komfort für die Endverbraucher:innen. Für 62 % der Befragten ist die Zurückweisung von bepfandetem Leergut übrigens das größte Ärgernis bei der Nutzung der Sammelstelle.

Chance für Kundenbindung

Neben einem optimalen Erlebnis an der Sammelstelle können Anbieter übrigens auch bei der Pfanderstattung selbst punkten: 34 % der Befragten gaben weiters an, dass sie den erstatteten Pfandbetrag gerne auf ihre Kundenkarte oder App zurückerstattet bekommen würden. 29 % zogen einen digitalen Rückerstattungsbeleg der Papierversion vor.

[1] Auftraggeber war TOMRA Collection, ein erfahrener Anbieter von Leergutrücknahmesystemen im Lebensmitteleinzelhandel.

