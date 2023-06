Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe, ist neuer Präsident des VÖB

Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe, ist neuer Präsident des VÖB Anfang Juni wurde Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe und der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, bei der Jahreshauptversammlung des Verbands Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) einstimmig zum VÖB Präsidenten gewählt.

Hier geht es zur offiziellen Pressemitteilung des VÖB.

Über die Kirchdorfer Gruppe

Die Kirchdorfer Gruppe ist ein in privater Hand befindlicher internationaler Baustoffkonzern mit Sitz in Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich), der in den Sparten Cement, Construction Minerals, Concrete Solutions und Road & Traffic tätig ist. Ausgehend von der Gründung des Kirchdorfer Zementwerks im Jahr 1888 entwickelte sich das Unternehmen zu einer dynamisch wachsenden Gruppe, die mit 2.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 400 Mio. Euro mittlerweile bereits an knapp 90 Standorten in 14 Ländern der Welt tätig ist.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ingrid Weixelbaumer

Kirchdorfer Group Services GmbH

Pressereferentin

Telefon: +43 660 88 78 436