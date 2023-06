25. Österr. Gesundheitsförderungskonferenz: Gesund und klimafreundlich essen, 13.-14.6.2023, Wien

„Gesund und klimafreundlich essen! Ernährung als ein Schlüsselelement von One Health“

Bei seiner 25. Gesundheitsförderungskonferenz greift der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) ein Thema auf, das einerseits Jede und Jeden einzelnen betrifft und anderseits für uns als Gesellschaft höchst relevant ist: „Gesund und klimafreundlich essen“.

Das Thema Gesunde Ernährung spielt in der Gesundheitsförderung eine wesentliche Rolle. Sie ist eine wichtige Gesundheitsdeterminante und betrifft Menschen jeden Alters. Gesunde und klimafreundliche Ernährung beeinflusst maßgeblich unser Wohlbefinden, sie ist auch Teil einer gesunden Natur und Umwelt.

Wir alle treffen täglich zahlreiche Entscheidungen, die mit Ernährung in Verbindung stehen. Viele dieser Entscheidungen haben nicht nur Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern auch auf die Umwelt und das Klima. Bereits einfache Verhaltensänderungen können einen großen Unterschied ausmachen und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Anhand des sektorenübergreifenden Ansatzes von „One Health“ ist es erforderlich, die Zusammenhänge zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer gemeinsamen Umwelt auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene in den Blick zu nehmen. Durch die Herausforderungen, vor denen wir durch den Klimawandel stehen, werden mehr und mehr auch die Zusammenhänge zwischen ausgewogener Ernährung und Nachhaltigkeit sichtbar. Wenn wir mehr pflanzliche und weniger tierische Produkte essen, bringt dies nachweislich große Vorteile für die Gesundheit und auch für die Umwelt.

Ziel der Konferenz ist es, die Rolle der Ernährung im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen, auch über die Gesundheitsförderung hinaus, gemeinsam mit namhaften Expertinnen und Experten zu erläutern. Zahlreiche Projekte und Maßnahmen werden vorgestellt, um anhand dieser Beispiele voneinander zu lernen und so die Ernährung der in Österreich lebenden Menschen nachhaltig zu verbessern.

Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Präsident Fonds Gesundes Österreich, betont im Rahmen der Eröffnung (per Videobotschaft):

„Was und wie wir essen hat gesundheitliche und soziale Auswirkungen und beeinflusst direkt unsere Umwelt. Das Ernährungssystem gehört zu den großen Treibern des Klimawandels. Daher bedarf es einer Transformation, um eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise zu ermöglichen. Auch in meinem Ministerium haben wir diese Herausforderung angenommen. Wir setzen dabei auf Kooperation und Kommunikation und auf einen interdisziplinären, ganzheitlichen Ansatz, um der Herausforderung zu begegnen.“

In den Beiträgen des ersten Tages der Konferenz werden die Grundlagen der Zusam­menhänge rund um das Thema Ernährung erläutert. Der zweite Tag widmet sich der Rolle der Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung in der Gesundheitsförderung, der Ernährungs­kompetenz und den Trends in der Ernährung. Praxisnah wird aufgezeigt, wie die Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung und im privaten Haushalt klimafreundlich umgesetzt werden kann.

Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen und Ergebnisse der Projekte der FGÖ-Initiative „Kinder essen gesund“. Im Format eines Marktplatzes werden viele weitere Projekte und Ernährungsmaßnahmen vorgestellt, um Erfahrungsaustausch und Vernetzung zu fördern.

Dr. Klaus Ropin, Leiter Fonds Gesundes Österreich:

„Dem Fonds Gesundes Österreich ist es wichtig aufzuzeigen, dass gesunde, klimafreundliche Ernährung ein zentrales Thema der Gesundheitsförderung ist und dass dazu vielfältige Projekte und Maßnahmen erfolgreich durchgeführt werden. Die Ergebnisse und Erfahrungen der zahlreichen vom FGÖ geförderten und durchgeführten Projekte. wie z.B. die 4 Projekte der FGÖ-Initiative „Kinder essen gesund“ enthalten praxisgerechte Maßnahmen spezifisch zum Thema Ernährung. Aber auch viele andere, ganzheitliche Gesundheitsförderungsprojekte im kommunalen, betrieblichen, schulischen oder außerschulischen Setting.“

Inputs u.a. von:

Prof. in Dr. in Ilona Kickbusch : Interconnectivity – Bausteine für ein neues Verständnis der Gesundheitspolitik

Stephanie Wunder (Agora Agrar, Berlin) – Nachhaltige Ernährungssysteme – wie Gesundheitsförderung zur Bewältigung der Klimakrise beitragen kann

Daniel Kofahl (APEK, Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur, Kassel): Zum Wechselspiel von Kultur, Gesundheit und alimentären Genüssen

Prof. in Mag. a Dr. in Petra Rust (Department Ernährungswissenschaften Uni Wien): Gemeinschaftsverpflegung als Instrument zu Gesundheitsförderung

OR Mag. Georg Frisch (Österr. Bundesheer): Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung – Erfahrungsbericht zum Klimateller des Österr. Bundesheeres

Mag. a Judith Benedics (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) und Prof (FH) Dr. in Anna Elisabeth Purtscher (FH Gesundheit Tirol): Gesund essen, gut für’s Klima

Dr. Robert Griebler (KoGuG, Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Gesundheitssystem, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG): Ergebnisse aus der Ernährungskompetenzbefragung 2021

Ein Round-Table-Gespräch mit namhaften Expertinnen und Experten aus der Gesundheitsförderung komplettieren das abwechslungs- und inhaltsreiche Programm, das sowohl in Präsenz als auch online live mitverfolgt werden kann.

Weitere Infos, Abstracts auf der Website des FGÖ unter:

https://fgoe.org/gesundheitsfoerderungskonferenz_2023

Link zum Programm.

Die Konferenz wird nach den Kriterien des Österr. Umweltzeichens für Green Meetings/Green Events ausgerichtet.

Kooperationspartner ist heuer die Wiener Gesundheitsförderung.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Ordo

Kommunikation, Veranstaltungsorganisation

0676/848 191 252, gabriele.ordo@goeg.at