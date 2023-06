Smartphone: Sorgenfrei in den Sommer

Vösendorf, 13. Juni 2023 – Weniger als ein Drittel1 der Österreicherinnen und Österreicher kann sich noch ein Leben ohne Smartphone vorstellen. Für viele beginnt der Tag mit einem Blick auf dem Bildschirm und endet auch so. Doch wie findet man das richtige Smartphone? Und ist es damit schon getan? MediaMarkt hilft hier weiter: Es gibt bei der Nummer 1 für jedes Bedürfnis das passende Gerät – und das wichtige Drumherum. Von der Neuanschaffung, über Tarif und Geräteschutz bis hin zu Versicherung, Cover Reparatur mit Reparaturbonus und sogar Trade-In. Alles unter einem Dach – in über 50 Media Märkten österreichweit.

Für viele beginnt der Morgen mit einem Blick auf das mobile Gerät. Über den Tag hinweg wird das Handy im Schnitt etwa 20 Mal nach versäumten Anrufen, neuen Nachrichten, E-Mails, Status-Updates und Ähnlichem überprüft. Dass das Smartphone nicht mehr nur für seinen ursprünglichen Zweck genutzt wird – dem Telefonieren – zeigt eine Studie von Statista1. Der Markt ist voll von Smartphones in verschiedensten Ausführungen sowie Preiskategorien und natürlich auch Tarifen. Aber wie soll man hier den Überblick behalten und was ist zu beachten?

Einmal hin - alles drin

Marke, Preis, Bildschirmgröße, Speicherkapazität, Kameraauflösung und vieles mehr unterscheidet das große Angebot an Smartphones am Markt. Für nahezu jedes Bedürfnis hat MediaMarkt die beste Lösung parat. Ob durch das eigenhändige Stöbern oder mit der Unterstützung der Berater lässt sich ad hoc der ideale mobile Begleiter finden. Doch damit ist es noch lange nicht getan. Schließlich müssen auch passende Tarife und natürlich der richtige Schutz her, damit die Neuanschaffung lange unbeschadet bleibt. An der Smartbar bringt das Fachpersonal die Displayschutzfolie bläschenfrei an und richtet das Gerät auch ein, damit es gleich losgehen kann. Für die Hülle noch ein Cover und eine Versicherung? Auf Nummer sicher gehen!

Smartphone kaputt? Jetzt Reparaturbonus nützen

Kaputtes Display, defekter Akku oder andere Probleme? Auch hier steht MediaMarkt mit Rat und Hilfe bereit. Als Partner der Förderaktion Reparaturbonus kann man in allen Märkten bis zu 200 Euro bei der Reparatur von Smartphones und Handys sparen. Dies ist gut für die eigene Geldbörse, für den verlängerten Produktlebenszyklus sowie die Kreislaufwirtschaft.

Altes gegen Neues?

Ebenso sparen Kundinnen und Kunden mit dem Trade-In-Modell von MediaMarkt eine Menge Geld, auch dieses Service kommt der Kreislaufwirtschaft zugute. Gebrauchte Smartphones können direkt in den 54 Media Märkten österreichweit zurückgegeben werden. Je nach Wert erhält man einen Gutschein, der direkt für das neue Gerät genutzt werden kann. Alte oder nicht mehr genutzte Smartphones werden wieder in Stand gesetzt und erhalten so eine zweite Chance. All jene, die nicht mehr gerettet werden können, werden fachgerecht recycelt.

