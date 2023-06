EINLADUNG INDIVIDUELLE RECHERCHEREISE HOTEL-RESTAURANT STEIRERRAST***

Genussvolle und erlebnisreiche Auszeit im Herzen der Oststeiermark

Sehr geehrte Pressevertreter!

In der oststeirischen Ökoregion Kaindorf liegt das 400 Jahre alte und familiengeführte Hotel-Restaurant Steiererrast. Familie Gartlgruber hat einen wunderbaren Ort zum Entspannen und Genießen geschaffen, wo sich Mensch und Natur im Einklang befinden. 47 komfortabel und modern ausgestattete Zimmer in ruhiger Lage vermitteln das Gefühl von Geborgenheit und Wohlfühlatmosphäre. Im großzügigen Wellnessbereich mit 30 Grad warmen Granderwasser, Finnischer Sauna, Kräuter Dampfbad und Infrarotkabine fällt es leicht, Körper und Seele baumeln zu lassen. Das neu gestaltete Gasthaus und Restaurant verwöhnt mit einem üppigen und vitalen Frühstücksbuffet, gut bürgerlicher Küche und leichten vollwertigen und geschmackvollen Spezialitäten. Regionalität und Saisonalität stehen dabei im Fokus. Auf der geräumigen Terrasse kann der Abend mit exquisiten steirischen Weinen und dem hauseigenen Bier Kajetan entspannt seinen Ausklang finden.

Der farbenfrohe Hotelpark erblüht im Frühling zum Gartenparadies und animiert zu einer Wanderung durch saftig grünen Wiesen oder einer Fahrradtour. Ebenso vielfältig wie das Hotel-Restaurant Steirerrast ist auch die Freizeitgestaltung in der Oststeiermark. Genussmenschen fühlen sich hier ebenso wohl wie Abenteuersuchende, Sportbegeisterte, Kulturliebhaber oder Wellnessanhänger. Die inkludierte GenussCard ermöglicht Besuchern kostenfreien und ermäßigten Zutritt zu über 200 Ausflugszielen, wie der Besuch zur Schokoladenmanufaktur Zotter oder der Tierpark Herberstein. Im Hotel laden Morgengymnastik, Acquafit Wassergymnastik, eine geführte Nordic Walking Tour und ein Smovey Training dazu ein, den Kreislauf in Schwung zu bringen. Die Steirerrast ist idealer Ausgangspunkt für Radtouren jeglicher Schwierigkeitsgrade, wie die 21 km lange Strecke der Genuss-Radrundfahrt, welche bekannt für kulinarische Schmankerln ist. Familien steht eine 5 km lange Kinderstrecke mit erlebnisreichem Animationsprogramm zur Verfügung. Eingebettet in die idyllische Hügellandschaft und in ruhevoller Lage, gilt die Steirerrast auch als optimales Ziel für Gruppenreisen. Samstags steht Gästen exklusiv ein Abholservice ab Wien zur Verfügung.

Als möglicher Recherchetermin steht der Zeitraum Mitte September bis Anfang November zur Verfügung. Lernen Sie die schönsten Seiten der Oststeiermark kennen und verbringen Sie eine genussvolle und actionreiche Auszeit im Hotel-Restaurant Steirerrast***!

Alle weiteren Infos unter www.steirerrast.at

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

PR-Pressereisen OG

Als möglicher Recherchetermin steht der Zeitraum Mitte September bis Anfang November zur Verfügung. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die finale Entscheidung über einen Rechercheaufenthalt beim Kunden liegt. Weiters bitten wir Sie, uns bei der Anfrage Ihre aktuellen Mediadaten sowie den geplanten Umfang und Erscheinungstermin Ihrer Berichterstattung mitzuteilen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com