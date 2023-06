Kühle Köstlichkeiten: Falstaff-Community kürt die beliebtesten Eisdielen Deutschlands 2023

Kühle Köstlichkeiten: Falstaff-Community kürt die beliebtesten Eisdielen Deutschlands 2023 Zwei Wochen lang sammelte Falstaff in ganz Deutschland Stimmen für die bundesweit beliebtesten Eisdielen – nun stehen die Publikumslieblinge fest.

Düsseldorf (LCG) – Ob cremige Vanille, fruchtige Erdbeere oder verlockende Schokolade: Mit der süßen Verheißung des Sommers erwacht die Liebe zum Eis. Auch in diesem Jahr hatten Leser von Falstaff die Möglichkeit, eine Woche lang ihre liebste deutsche Eisdiele zu nominieren. Im Anschluss wurden die meistgenannten Betriebe in den einzelnen Bundesländern ermittelt und es konnte in zweiwöchiger Abstimmung für den begehrten ersten Platz gevotet werden. In dem Voting wurden alle Bundesländer berücksichtigt, für die ausreichend Nominierungen eingegangen sind.

„Unser Voting der beliebtesten Eisdielen Deutschlands ist eine Feier der handwerklichen Meisterleistung, der kreativen Genialität und der Leidenschaft, die in jedem Löffelchen steckt. Von den traditionellen Klassikern bis hin zu innovativen Aromen gilt es in diesem Jahr wieder eine Vielfalt von Geschmacksrichtungen und Texturen zu entdecken“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die beliebtesten Eisdielen Deutschlands 2023

Die Sieger in Baden-Württemberg

Primafila Eismanufaktur, Heilbronn Café da Luna, Weil der Stadt Buon Gelato, Appenweier That’s Gelato, Heidelberg Crema Caffe & Gelato, Lahr/Schwarzwald Eiscafé Amatista, Stuttgart

Die Sieger in Bayern

fräulein brombeer, Vilsbiburg Eisbrunnen – Plant-based Creamery, München Das Casa, Würzburg Dolcier Pâtisserie & Gelato, Memmingen Sweet Monkey’s, München Eiscafe Franzetti, Holzkirchen Gelateria Rizzardini, Laufen Eiscafe Florenz, Unterhaching

Die Sieger in Berlin

Meine kleine Eiszeit, 10317 Berlin Chunks by KoRo, 10967 Berlin Konditorei W, 10961 Berlin

Die Sieger in Bremen

Snuten Lekker by Kaemena, 28199 Bremen Eis Café Dolomiten „De Luca“, 28217 Bremen

Die Sieger in Hamburg

Bitte mit Sahne, 22393 Hamburg Eisprinzessinnen, 22763 Hamburg dito café & eis, 20251 Hamburg

Die Sieger in Hessen

Eis und Liebe, Hanau Die Eisheiligen, Gersfeld Eiscafé & Pinseria Ciao Ciao 2.0, Schlüchtern Hamptons Eis & Café, Frankfurt am Main Morandin Gelato e Caffè, Lich Perilli Eis, Großenlüdern Eisboutique Da Carlo, Darmstadt Eis Venezia, Darmstadt

Die Sieger in Niedersachsen

Venezia, Weener Milchkontor, Wilstedt Kleine Borkumer Eiskondtorei, Borkum Eiscafé Winkelgasse, Wunstorf Oldenburger Eismanufaktur, Bad Zwischenahn Frieseneis Norddeich, Norden

Die Sieger in Nordrhein-Westfalen

Die Eisdealer, Mönchengladbach Eismanufaktur Nino&Sarah, Menden Oecher Eis-Treff, Aachen Eismanufaktur Soest, Soest Goldmarie, Olsberg Eiscafé Eisvogel, Sendenhorst Koch’s Eisfachschule Werl, Werl Rosie’s Icecream cakes & coffee, Mühlheim an der Ruhr Eis Casal, Essen Im Hörnken, Finnentrop

Die Sieger in Rheinland-Pfalz

Christis, Trier Ital. Eiscafé Rigoni, Trier N’Eis, Mainz Eiscafé Venezia, Birkenfeld Eishorn, Gimbsheim

Die Sieger im Saarland

Henry’s Eismanufaktur, Saarbrücken Eiscafe Vulcano, Dillingen/Saar Eismanufaktur La Passione del Gelato, Ottweiler Nico’s Café & Eismanufaktur, Saarbrücken

Die Sieger in Thüringen

Fräulein Claras Eis, Gera Handeis, Jena EIS & CUPCAKE MANUFAKTUR, Erfurt

Das gesamte Voting von Falstaff findet sich auf falstaff.de.

