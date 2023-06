Stefanie Hanisch übernimmt Projektleitung von START-Vorarlberg

M E D I E N I N F O R M A T I O N

Neue Leitung für START-Vorarlberg

Stefanie Hanisch ist neue Projektleitern

Bregenz, 12.06.2023 – Mit April 2023 hat Stefanie Hanisch die Projektleitung von START-Vorarlberg übernommen. Damit gewinnt der gemeinnützige Verein, welcher Förderungen für Schüler:innen mit Migrationsgeschichte vergibt, eine erfahrene Projektleiterin. Als ausgebildeter Coach und Beraterin bringt sie viel Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten, sozial benachteiligten sowie arbeitssuchenden Menschen mit. Im Zuge ihres beruflichen Werdegangs hat sie vor allem bei nicht gewinnorientierten Organisationen Station gemacht – wie zum Beispiel bei FAB Dornbirn oder itworks Personalservice & Beratung in Feldkirch. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe der Caritas.

Stefanie Hanisch hat ein Diplomstudium der Betriebswirtschaft sowie der Bekleidungstechnik abgeschlossen und studiert derzeit berufsbegleitend Psychologie.

Bei START-Vorarlberg hat sich Hanisch vorgenommen, junge Menschen mit Migrationsgeschichte bei der Gestaltung ihrer Zukunft in Vorarlberg zu unterstützen – durch Begleitung und Beratung bei ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Ausbildung. Hanisch: „Gerade der kulturelle und sprachliche Hintergrund dieser jungen Leute macht sie zu einem wichtigen Teil einer vielfältigen und inklusiven Gesellschaft. Sie können Vorbilder und Multiplikatoren sein.“

Über START-Vorarlberg

START-Vorarlberg fördert seit 2009 in einem speziellen Stipendienprogramm engagierte Schüler:innen mit Migrationsgeschichte bis zur Matura. Die Vorarlberger Initiative wurde vom Gründer-Ehepaar William und Elizabeth Dearstyne mit der Piz Buin Stiftung initiiert. Österreichweit ist START in fünf Bundesländern vertreten: Neben Vorarlberg gibt es Standorte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg. In Vorarlberg sind derzeit 29 Personen im Stipendienprogramm, über 120 haben es bereits erfolgreich nutzen können. Finanziert werden diese Stipendien derzeit durch 27 Partner:innen (u.a. regionale Unternehmen, Privatpersonen, das Land Vorarlberg sowie Städte und Gemeinden).

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

START-Vorarlberg

Stefanie Hanisch

E: hanisch@start-stipendium.at

T: +43 676 441 45 62



Pressekontakt

clavis Kommunikationsberatung

Susanne Dilp

E: susanne.dilp@clavis.at

T: +43 699 160 200 16