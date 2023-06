Splashdiving-Elite begeistert am 24. Juni beim Stiegl Extreme Blobbing

Splashdiving-Elite begeistert am 24. Juni beim Stiegl Extreme Blobbing

Die AREA 47 als Bühne für das wohl spektakulärste Wassersport-Event Österreichs: Am Samstag, 24. Juni, lockt die Kultveranstaltung Stiegl Extreme Blobbing wieder in den größten Outdoor-Freizeitpark des Landes am Eingang zum Ötztal. Das Ziel? Mit gewagten Jumps die tollkühnsten TeilnehmerInnen zu ermitteln. Beginn ist um 16 Uhr bei kostenlosem Eintritt.

Mehrfache Front- und Backflips, Schrauben und weitere Stunts – die Watershow der Superlative garantiert Spannung pur bis zum Schluss. Ab 16 Uhr verfolgen Fans gespannt die akrobatischen Ausnahmeleistungen der Blobbing-Profis in der Water AREA. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Challenge accepted

Das Stiegl Extreme Blobbing gilt zweifellos als unterhaltsamstes Wassersport-Event der Saison. Dabei reizen die Jumper die Möglichkeiten des Blobs bis zum Limit aus. Das Luftkissen im Wasser dient als ultimatives Katapult und schleudert die BlobberInnen auf beeindruckende 15 Meter und noch höher in die Luft. Die hohe Flugphase nutzen die AthletInnen, um spektakuläre Freestyle-Moves zu präsentieren. Das Publikum in der Water AREA und auf der Lakeside Terrasse feuert die SportlerInnen mit enthusiastischem Jubel an. Während die Splashdiving-Profis für Gänsehaut sorgen, entscheidet eine Fachjury darüber, wer den Wettkampf gewinnt.

Highlight für Fans

ZuschauerInnen genießen beste Aussicht auf die Action in der Water AREA von der Terrasse des Lakeside Restaurants. Bei kostenlosem Eintritt erleben die Trockengebliebenen eine unvergessliche Show. Die Türen zum Stiegl Extreme Blobbing öffnen um 16 Uhr. Nach der emotionsgeladenen Siegerehrung feiern BlobberInnen und Fans gemeinsam im River Haus Bar & Grill bei der After-Contest-Party.

Über die AREA 47

Seit der Eröffnung im Jahr 2010 begeistert Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark mit einer ständig wachsenden Zahl an Trendsportarten. Mittlerweile stehen rund 40 verschiedene Aktivitäten im einzigartigen Setting des 9,5 Hektar großen Areals zur Auswahl. Die Innovationskraft der AREA 47 wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, etwa dem Tirol Touristica-Award, dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich oder dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus. International und national renommierte Brands wie adidas Terrex, GoPro und Stiegl zählen zu den Partnern der AREA 47.

Weitere Infos: AREA 47



Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN



AREA 47 Betriebs GmbH

Ötztaler Achstraße 1

A-6430 Ötztal-Bahnhof

T +43 5266 87676

F +43 5266 87676 76

info@area47.at

www.area47.at



MEDIENKONTAKT



POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at