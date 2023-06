Elftes MINT-Gütesiegel für Kinderfreunde-Kindergarten

Qualitätszertifikat für besonders engagierte MINT-Förderung in Bildungseinrichtungen ging zum 11. Mal an einen Kindergarten der Wiener Kinderfreunde

diese Woche erhielt wieder ein Kinderfreunde-Kindergarten das begehrte MINT Gütesiegel. Es ist bereits das 11. Qualitätszertifikat für besonders engagierte MINT-Förderung im Bildungsalltag, das an einen Kinderfreunde-Kindergarten verliehen wurde. Österreichweit sind aktuell 48 Kindergärten damit zertifiziert. Das MINT-Gütesiegel wird für jeweils drei Jahre von Industriellenvereinigung, Bildungsministerium, Pädagogischer Hochschule Wien und Wissensfabrik Österreich,vergeben.

„Für die Kinderfreunde bedeutet MINT-Förderung, dass das Lernen und Entdecken forschend, praxisnah und freudvoll gestaltet wird, damit selbst die Jüngsten schon Interesse daran entwickeln“, erklärt Elisabeth Omerzu, Leiterin des von den Kinderfreunden geführten Betriebskindergartens des Bundeskanzleramts, der am 6.6.2023 das MINT-Gütesiegel 2023 – 2026 erhielt.

Dazu stehen den Elementarpädagog*innen der Wiener Kinderfreunde entsprechende Fortbildungen zur Verfügung und sie bekommen Anregungen und Unterstützung durch kollegiale Vernetzung. Die Eltern werden über diese Bildungsarbeit stets aktuell informiert und teilweise auch aktiv einbezogen.

Neues Tool für Kombination von Sprach- und MINT-Förderung

Da die Kinderfreunde nicht nur bei der MINT-Förderung sondern auch bei der Mehrsprachigkeits-Förderung in der Elementarpädagogik Wegbereiter sind, haben sie nun beides verbunden. Mit den „Sprachsensiblen MINT-Boxen“ hat der größte private Kindergartenträger Wiens ein Tool entwickelt, mit dem MINT-Projekte und -Experimente gezielt für die Mehrsprachigkeitsförderung eingesetzt werden können. Etwa ein kleines physikalisches Wasser-Experiment, das Kinder gleicher Erstsprache zunächst in dieser sprechend durchführen und nachher die Erkenntnisse den anderen Kindern in der gemeinsamen Sprache Deutsch erklären. So werden im Zuge des selbstforschenden Lernens in den MINT-Bereichen viele Sprachanlässe für die Mehrsprachigkeitsförderung geschaffen.

