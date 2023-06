16.6.: Großes Fest der Wiener Parkbetreuung

seit 1993 gibt es dieses europaweit einzigartige und kostenlose Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in Wien, das die Kinderfreunde Brigittenau ins Leben gerufen haben. Damit wurde für junge Menschen die Möglichkeit geschaffen, sich mit Spiel- und Bewegungsangeboten den öffentlichen Raum anzueignen. Heute wird diese wichtige Form der Kinder- und Jugendarbeit in allen Wiener Bezirken von verschiedenen Organisationen angeboten, gefördert durch die Stadt Wien und die Bezirke. Sie trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen und ein respektvolles Miteinander im öffentlichen Raum zu schaffen. Die Parkbetreuungsteams der Wiener Kinderfreunde aktiv sind in sieben Bezirken in rund 50 Parks unterwegs.

Die Wiener Parkbetreuung wird nun also 30 Jahre alt und das gilt es gehörig zu feiern. Im Namen der Stadt Wien veranstalten die Wiener Kinderfreunde aktiv aus diesem Anlass gemeinsam mit allen anderen Parkbetreuungsorganisationen am 16.06.2023 das große Spielefest für Kinder und Familien am Karlsplatz.

Über 33 Stationen von der Slackline über Kanufahren bis zur Rätselrallye spannt sich der Programmbogen und alle Kinder und Familien in Wien sind eingeladen. Nur bei Sturm und Starkregen findest das Fest nicht statt.

Details finden Sie in den beigefügten Dokumenten. Bitte helfen Sie mit, die Kinder und Familien in Wien über dieses Fest zu informieren. Vielen Dank!

