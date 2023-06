PRESSE-EINLADUNG BUSCHENSCHANK-EVENT SOMMERGLÜCK IN DER OSTSTEIERMARK

Erlebnisregion voller Lebensgefühl

Sehr geehrte Pressevertreter!

Die Oststeiermark zeichnet sich nicht nur als Erlebnisregion aus, sondern steht vor allem für Vielfalt. Von imposanten Landschaften über sanfte Hügel, aufregenden Almwanderungen oder einem genussvollen Picknick unter idyllischen Obstbäumen zeigt sich die Natur von ihrer diversen Seite. Freiheit spüren und die Natur fühlen, zeichnet die Region aus. Fernab vom Massentourismus beeindruckt sie mit ihren neun Teilregionen durch erstklassige Qualität und Vielschichtigkeit.

In diesem Sinne lädt Sie der Tourismusverband Oststeiermark sehr herzlich am Donnerstag, den 22. Juni 2023 ab 18:30 Uhr zu einem Buschenschank-Presse-Event beim Weingut Posch (Hollerberg 64, 8212 Pischelsdorf) ein. Der Abend steht unter dem Motto „Sommerglück - das gibt es nur in der Oststeiermark zu erleben“. Erstmals werden eigene gestaltete Buschenschankkalender der gesamten Region präsentiert und die Besonderheiten der Region mit zahlreichen Veranstaltungen näher gebracht.

So vielfältig sich die Region präsentiert, so abwechslungsreich ist auch die Kulinarik, welche von traditionell gut bürgerlicher Küche über urige Buschenschänke und Almhütten bis hin zu exquisiten Haubenlokalen reicht. Den ländlichen Charme erleben und moderne Städte erkunden, damit besticht die Erlebnisregion. Ihre Vielfältigkeit an Natur- und Nutzgärten, verbunden mit kulinarischen Genüssen, kulturellen Stätten, Entspannung und Inspiration, macht die Region zum einzigartigen Garten Österreichs.

Entdecken Sie das außergewöhnliche Flair, kulinarische Spezialitäten und unvergessliche Ausflugsziele in der Erlebnisregion Oststeiermark!

Alle weiteren Infos unter www.oststeiermark.com

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Rückmeldung bis spätestens 12. Juni 2023. Gerne kann die Teilnahme auch in Kombination einer 2-tägigen Pressereise verbunden werden.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

PR-Pressereisen OG

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com