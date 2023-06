PA: Linzer Tech-Unternehmen Newsadoo bietet innovative Lösungen zur News-Automatisierung für Businesskund:innen

Presseaussendung Tech/Unternehmen/OÖ Tech-Unternehmen Newsadoo bietet innovative Lösungen zur News-Automatisierung für Businesskund:innen KI-gestützte News-Technologie bündelt relevante Informationen an einem Ort Linz, 06. Juni 2023 - Das oberösterreichische Tech-Unternehmen Newsadoo ermöglicht Unternehmen und Organisationen ihren Informationsfluss zielgerichtet zu automatisieren. Das KI-gestützte System sammelt eigenständig relevanten Content, der für Zielgruppen unterschiedlicher Branchen einen Mehrwert bietet. Für die Einsatzmöglichkeit in Gemeinden wurde Newsadoo nun mit dem Österreichischen Verwaltungspreis 2023 ausgezeichnet.

In einer Zeit, in der täglich unzählige Inhalte produziert werden, wird es immer schwieriger, die Aufmerksamkeit der Leser:innen zu gewinnen. Das Linzer Tech-Unternehmen Newsadoo hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen anzugehen und innovative Lösungen anzubieten. Newsadoo führt verschiedene Quellen an einem Ort zusammen und stellt Informationen für eine definierte Zielgruppe bereit. „Der Schlüssel liegt in der Relevanz des Contents für spezifische Zielgruppen, der kompletten Automatisierung und ganz einfachen Integration in die digitalen Kanäle unserer Kund:innen”, erklärt David Böhm, CEO von Newsadoo. Neben dem kostenlosen Angebot für Endkonsument:innen stellt Newsadoo seine KI-Technologie auch Unternehmen und Organisationen aus unterschiedlichen Branchen zur Verfügung.

Immer up-to-date

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz identifiziert das System die relevanten Beiträge aus Zeitungen, Magazinen, Social Media und unternehmenseigenen Quellen und bietet so einen umfassenden Überblick über das Tagesgeschehen. Dabei entstehen vollautomatische, digitale Fach- oder Themenzeitungen, die den Informationsfluss innerhalb von Unternehmen, Organisationen oder Vereinen verbessern. Die Newsfeeds von Newsadoo können nahtlos in bestehende digitale Kanäle wie Websites, Apps oder Intranet-Plattformen integriert werden. Dadurch wird der Informationsfluss innerhalb von Unternehmen und Organisationen verbessert und die relevanten News-Inhalte gelangen direkt zu den Nutzer:innen. Die Einrichtung des Systems ist sehr schnell und einfach möglich und der Betrieb erfolgt dann rund um die Uhr automatisch auf Basis intelligenter Algorithmen. Kund:innen oder Mitarbeiter:innen können so kontinuierlich mit aktuellen Informationen versorgt werden, ohne dass dafür manueller Aufwand erforderlich ist.





News aus einer Vielfalt an Quellen

„Durch die Bündelung und die gezielte Ausspielung relevanter Inhalte zur richtigen Zeit am richtigen Ort schaffen wir einen Mehrwert, der auf unterschiedliche Weise eingesetzt wird", sagt David Böhm. „Es wird verwendet, um die interne Kommunikation zu optimieren, um Communities zu managen oder dafür, Kund:innen einen Mehrwert zu bieten.” Im Einsatz ist die Anwendung bereits bei großen Unternehmen, im Sport- und Entertainmentbereich, bei Parteien, Gemeinden und auch im Tourismus.

Um einige Beispiele zu nennen: Lufthansa nutzt Newsadoo, um ihre Mitarbeiter:innen in einer internen App vollautomatisch über relevante Lufthansa-News zu informieren. Im Bereich Interessensvertretungen ist die Wirtschaftskammer Oberösterreich ein gutes Beispiel, die alle Mitglieder der Fachgruppe Unternehmensberatung und IT mit Branchennews versorgt. Einen ähnlichen Service bietet Raiffeisen ihren Businesskund:innen, die im INFINITY Business Banking Branchennews erhalten. Die ERSTE Bank wiederum nutzt die Technologie um eigenen Content dezentral in anderen Kanälen ausspielen zu können. Im Tourismus gibt es einerseits Lösungen für Hotels, die ihre Gäste mit regionalen News informieren und unterhalten. Andererseits stellen Tourismusorganisationen wie Oberösterreich Tourismus ihren Stakeholdern relevante Inhalte aus der Branche zur Verfügung. Im Bereich Sport und Entertainment wird die KI-Anwendung genutzt, um Fans mit allen News zu ihrer Leidenschaft zu versorgen.

Newsadoo beim Österreichischen Verwaltungspreis ausgezeichnet

Gemeinsam mit der Marktgemeinde Kremsmünster wurde Newsadoo kürzlich beim „Österreichischen Verwaltungspreis 2023“ des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport ausgezeichnet. Kremsmünster war die erste von insgesamt zwanzig oberösterreichischen Gemeinden, die vollautomatische News-Plattformen für ihre Regionen nutzen. Alle relevanten News-Beiträge aus Tageszeitungen, Regionalmedien, Blogs und Social Media werden automatisch zusammengeführt und in die digitalen Kanäle der Gemeinden integriert. Ziel des Projektes war es, den Informationsaustausch innerhalb von Gemeinden tagesaktuell zu automatisieren und dabei alle Vereine, Unternehmen und Organisationen im Ort einzubinden, ohne dass dafür ein zusätzlicher Aufwand in der Verwaltung entsteht. Die Gemeinde-Webseiten und Apps werden dadurch zu einem zentralen Knotenpunkt für die Bevölkerung.

Fotos, honorarfrei abdruckbar:

Bild 1: David Böhm, CEO von Newsadoo, © Antje Wolm

Bild 2: Beispielprojekt OÖ Tourismus © Newsadoo

Bild 3: Bei der Verleihung des Österreichischen Verwaltungspreises: Julia Dorfer (Lead Operations Newsadoo), Nina Schöfl (Lead Marketing Newsadoo), Reinhard Haider (Amtsleiter Gemeinde Kremsmünster), Verena Zeilinger (Assistenz Amtsleitung), David Böhm (GF Newsadoo); (v. l. n. r.) © Marko Kovic

Bild 4: Team Newsadoo und Team Gemeinde Kremsmünster, © Gemeinde Kremsmünster

Über Newsadoo:

Newsadoo ist ein österreichisches Tech-Unternehmen mit Sitz in Linz, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützten News-Systemen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet innovative B2B-Lösungen, die Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen, ihre Zielgruppen effektiv mit relevantem Content zu erreichen. Gegründet wurde Newsadoo 2017 vom Linzer Unternehmer David Böhm, einer der Gründer:innen des MACHER MEDIA HOUSE (Editoriaverlag GmbH). Gemeinsam mit der Marktgemeinde Kremsmünster wurde Newsadoo kürzlich mit dem Österreichischen Verwaltungspreis 2023 ausgezeichnet. Weitere Infos unter: www.info.newsadoo.com/business

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

FURORE Brand Communications

Julia Breitkopf, MA

Tel: 0681 84659529

Mail: presse@sorgfuerfurore.at

Web: www.sorgfuerfurore.at