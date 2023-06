35. ASICS Österreichischer Frauenlauf – ASICS Top-Athletinnen sind auf Rekordjagd

35. ASICS Österreichischer Frauenlauf – ASICS Top-Athletinnen um Julia Mayer gehen beim Jubiläumslauf auf Rekordjagd Über 21.000 Starterinnen werden den Wiener Prater am Sonntag in den Lauf-Hotspot Europas verwandeln. An der Startlinie stehen auch viele Top-Athletinnen wie Julia Mayer, Katharina Steinruck, Sarah Lahti, Nadia Battocletti sowie Naomi Chpengeno und Gladys Chepkurui aus dem ASICS-Kader, die ihre persönlichen Rekorde im Visier haben.

Wien, 2. Juni –Wenn am Sonntag, dem 4. Juni 2023, um 9.00 Uhr zum ersten Mal der Start-Gong für den 35. ASICS Österreichischer Frauenlauf unter dem Motto „Kind of Magic“ erklingt, geht es nicht ausschließlich um Bestleistungen und Rekorde. Denn dieser Lauf ist viel mehr als ein sportliches Ereignis: Er ist ein magischer Moment, der Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt vereint. Frauen und Mädchen jeden Alters verwandeln den Prater in einen Ort voller Empowerment, Spaß und Emotionen. Gemeinsam setzen sie ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Laufsports, den Zusammenhalt und die Kraft der gemeinsamen Bewegung.

„Ilse Dippmann, die Gründerin des Laufs, hat mit dem Österreichischen Frauenlauf etwas Einzigartiges in Wien geschaffen, das perfekt zur Philosophie von ASICS passt“, betont Enno von Seht, Head of Marketing, und erklärt die Bedeutung des Frauenlaufs für ASICS: „Der Name ASICS steht für Anima Sana In Corpore Sano, was so viel bedeutet wie ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Seit jeher glaubt ASICS an die positiven Auswirkungen von Sport auf das mentale Wohlbefinden. Und die positive Energie, die durch Bewegung entsteht, ist bei diesem Event deutlich spürbar. Aus diesem Grund sind wir stolz auf die intensive und starke Partnerschaft, die nun das fünfte Jahr in Folge besteht.“

ASICS-Athletinnen möchten an die sportlichen Erfolge anknüpfen

Nach den großartigen Leistungen im vergangenen Jahr wollen die ASICS-Topathletinnen auch in diesem Jahr wieder Bestleistungen zeigen. Lokalmatadorin Julia Mayer, die im Vorjahr zweitschnellste Europäerin im topbesetzten Teilnehmerinnenfeld war, geht mit viel Selbstvertrauen an den Start. „Der ASICS Österreichischer Frauenlauf ist mein Herzenslauf. Auf emotionaler und sportlicher Ebene hat er eine große Bedeutung für mich. Ich freue mich schon mit über 21.000 Läuferinnen am Start zu stehen und mein Bestes zu geben.” Die weiteren ASICS Top-Athletinnen sind Nadia Battocletti (ITA), Sarah Lahti (SWE) und Katharina Steinruck (GER) – zu den Favoritinnen zählen Gladys Chepkurui, die Vorjahres-Zweite und Siegerin von 2021, sowie Naomi Chepngeno aus Kenia.

ASICS launcht in Wien die globale Move Every Mind Studie

Die von ASICS durchgeführte State of Mind Studie aus 2022 hat gezeigt, dass Frauen im Durchschnitt deutlich weniger Sport treiben als Männer, wodurch ihnen häufiger die positiven Effekte von Bewegung auf das mentale Wohlbefinden entgehen. Mit dem Engagement beim Österreichischen Frauenlauf möchte ASICS diesem Ist-Zustand entgegensteuern und sich für mehr Anerkennung und Sichtbarkeit von Frauen im Sport einsetzen. Darum ist Europas größter Frauenlauf auch der perfekte Rahmen, um eine neue, globale Studie vorzustellen: „Move Every Mind“. Das Ziel der Studie ist es zu verstehen, welche Faktoren zu diesem sogenannten „Gender Exercise Gap“ beitragen – und was unternommen werden kann, um dieses Ungleichgewicht zu verändern.

Zum Launch der weltweiten Studie von ASICS ist auch Dr. Dee Dlugonski, Assistant Professor am Sports Medicine Research Institute an der University of Kentucky, in Wien zu Gast. Sie hat die Studie entwickelt und wird sie in Wien zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen. Bis Ende August 2023 können alle Interessierten an der Studie teilnehmen. Die Ergebnisse werden im Herbst diesen Jahres erwartet.

Über ASICS

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab.

