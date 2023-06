Closing: Binder Grösswang berät PAI Partners bei der Übernahme der Savory Solutions Group

Binder Grösswang beriet PAI Partners, ein führendes Private-Equity-Unternehmen, bei der Übernahme von NovaTaste, ehemals Savory Solutions Group, einem weltweit führenden Unternehmen für Geschmacksinnovationen, von International Flavors & Fragrances (IFF).

NovaTaste bietet eine Reihe von geschmacksverstärkenden Zutaten und Mischungen zur Verbesserung von Geschmack und Textur sowie zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln. Das Unternehmen ist vor allem unter den Marken Wiberg und Piasa tätig. NovaTaste beliefert mehr als 11.000 Kunden, darunter Lebensmittelhersteller, Metzgereien und Gastronomiebetriebe in Europa, Nordamerika und Asien. Das Unternehmen beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter in sechs Geschäftsbereichen weltweit, die durch das Ziel von NovaTaste vereint sind - die Art und Weise zu revolutionieren, wie die Welt Lebensmittel erlebt.

Nach dem Signing im Dezember 2022 wurde die Transaktion mit dem Closing in dieser Woche abgeschlossen. Das Team unter der Leitung von M&A-Partner Thomas Schirmer (Corporate / M&A) und Christopher Marchel (Corporate / M&A) umfasste: Mona Holzgruber (Corporate / M&A), Clemens Willvonseder, Christian Wimpissinger und Larissa Constanze Wagner (Tax), Ivo Rungg, Hellmut Buchroithner und Florian Defrancesco (Commercial / IP), Horst Lukanec, Sabine Apfl-Trompeter und Magdalena Schachinger (Employment), Markus Uitz und Yasmina Bouzid (Real Estate) und Anian Gruber (Regulatory).

Das Team von Willkie Farr & Gallagher LLP als internationaler Lead Counsel umfasste unter anderem Partner Axel Wahl und die Associates Maximilian Schatz und Maximilian Hirsch.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der Chambers Europe Austrian Law Firm of the Year Award und der IFLR European Law Firm of the Year Award.

