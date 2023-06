Binder Grösswang berät die Wüstenrot Gruppe beim Aufbau der neuen Wüstenrot Bank

Binder Grösswang berät die Wüstenrot Gruppe beim Aufbau der neuen Wüstenrot Bank

Mit Juni 2023 startet die Wüstenrot Gruppe mit ihrer neuen Bank und wird damit der erste echte Allfinanzdienstleister in Österreich der seinen Kund*innen alle Finanzprodukte aus einer Hand anbieten kann: Girokonto, Sparen, Finanzieren, Versichern und Vorsorgen.

Binder Grösswang Partner Stephan Heckenthaler: „Wir freuen uns, dass wir die Wüstenrot Gruppe bei diesem strategisch wichtigen Projekt – dem Aufbau einer eigenen Bank für Privatkunden und damit dem Schritt zum Allfinanzdienstleister – erfolgreich unterstützen durften.“

Das Binder Grösswang-Team beriet die Wüstenrot Gruppe in den intensiven Vorbereitungen zum Bankaufbau und Marktstart. Die Beratung umfasste insbesondere die Vertretung gegenüber der Europäischen Zentralbank und den nationalen Aufsichtsbehörden (FMA und OeNB) im Verfahren zur Erlangung der Bankkonzession sowie zu Fragen der Produktgestaltung.

Binder Grösswang hat mit dieser Transaktion einmal mehr umfassende Expertise bei komplexen, bankregulatorischen Projekten bewiesen.

Das Team von Binder Grösswang stand unter der Federführung von Stephan Heckenthaler (Partner, Banking & Finance) und umfasste Stefan Frank (Partner, Banking & Finance), Miriam Broucek (Senior Associate, Banking & Finance) und Simmy Kailath (Associate, Banking & Finance).

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der Chambers Europe Austrian Law Firm of the Year Award und der IFLR European Law Firm of the Year Award.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Hinterberger

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

Head of Corporate Communications and Business Development

Telefon: +43 1 534 80 - 669

E-mail: hinterberger@bindergroesswang.at

Website: https://www.bindergroesswang.at/presse