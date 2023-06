FREIRAUM APARTMENTS - ANKOMMEN & WOHLFÜHLEN IM BREGENZERWALD

Die Kunst, Gelassenheit und Freude zu verbinden

In Mellau, im hinteren Bregenzerwald, am Fuße des Gopfberges, beeindrucken sieben hochwertige und modern gehaltene freiraum Apartments, mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in unberührter Natur. Der traumhafte Blick auf die imposante Bergwelt, mit dem Hausberg Kanisfluh, schafft gleichermaßen Entspannung und Abenteuerlust.

Die Kunst, Gelassenheit und Freude zu verbinden ist die Philosophie des Hauses, das komplett barrierefrei gestaltet ist, mit hochwertigen Möbeln von regionalen Handwerkern und durch seine ideale Lage glänzt. Die großzügigen und stilvollen Apartments, mit einer Größe von 30qm bis 74qm, wurden aus Naturmaterialien der Region und Allergiker-freundlich eingerichtet. Gemütliche Boxspringbetten, eigener Balkon und Panoramablick laden hier zum Genießen ein. 2 Apartments sind rollstuhlgerecht ausgestattet und mit dem Personenlift sind alle Etagen barrierefrei zugänglich.Die freiraum Apartments sind der perfekte Rückzugsort für Erholungssuchende, um sich eine private Saunazeit zu gönnen. Ein besonderes Highlight hält das Achtsamkeits Retreat bereit. Durch Achtsamkeit mehr Energie und Freude im Alltag spüren, den Körper entgiften und Fettdepots abbauen steht hier am Programm. Für kulinarischen Genuss sorgt Gastgeberin Marion mit hausgemachten Kuchen und Eiskreationen aus der Manufaktur Kolibri. Der Gemeinschaftsraum Feuerstelle bietet Haubenküche to go, die zahlreichen gutbürgerlichen Gaststätten und Restaurants der Region bieten regionale Schmankerln.

Genuss- und Aktivurlauber finden zahlreiche Wander- und Radrouten, wie den Achtalweg, in unmittelbarer Nähe der Apartments. Ein hausinterner E-Bike Verleih sorgt für weitere Annehmlichkeiten eines komfortablen Aktiv- und Radurlaubes. Ab 3 Nächten erhalten Gäste die Bregenzerwald Großwalsertal Gäste-Card, um Busse, Bergbahnen und Freibäder, den gesamten Aufenthalt über, kostenlos zu nutzen. Seit Mai ist die Gäste Card digital erhältlich und kann somit im Vorfeld zugeschickt werden, sodass eine kostenlose Anreise mit dem Bus ab Bregenz oder Dornbirn möglich ist. Erfrischende Abkühlung halten zahlreiche Bäche, wie die Bregenzerach sowie örtliche Freibäder, bereit. Der Bregenzerwald und das Rheintal glänzen durch eine vielfältige Kunst- und Kulturszene, wie den Bregenzer Seefestspielen, dem Kunstmuseum und der Schubertiade Schwarzenberg. Nur eine halbe Autostunde entfernt befinden sich die Stadt Dornbirn, das Rolls Royce Museum und die aufregende Rappenlochschlucht. Eine gute Verkehrsanbindung, mit Bushaltstelle unmittelbar vor dem Haus, ermöglicht zudem eine nachhaltige und bequeme Anreise zu den freiraum Apartments.

Entdecken Sie den Bregenzerwald in all seinen Facetten, die freiraum Apartments sind der perfekte Rückzugsort für entspannte Stunden!

Alle weiteren Infos unter www.freiraum-apartments.at

