Neuer Vorstand der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ

S.g. Presse!

Mit der heutigen Finalisierung der Verhandlung der Bürgerlisten OÖ am LG Wels dürfen Wir Ihnen den neuen Vorstand der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ vorstellen:

Obmann Dr. Martin Gollner

Schriftführer Josef Gokl

Kassier Ing Fritz Böhm

Beirat: DI Rene Brunner, Onur Uzunkaya, Elmar Rieger

Rechnungsprüfung: Uniconsult Ried Dr.Josef Rumpl

Rechtsberatung: RA Dr. Kempf

Werbeagentur: RedSam

Dies ist mit heute rechtskräftig. Der Streit konnte gerichtlich mit 1.6. 12:00 gerichtlich beigelegt werden.

Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeitmit der Presse und hoffen auf eine redaktionelle Berichterstattung, weiters dürfen wir Sie auf die nächste Aktivität der Gelben, welche federführend von den Bürgerlisten Oberösterreich gegründet wurde, nun in Hard am Bodensee am 24.6. 13-17 im Hotel am See, wo das Wahlbündnis zum Antritt zu kommenden Nationalratswahl fixiert werden soll, hinweisen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage www.die-gelben.at und dem Wikipediaeintrag siehe unteren Link. https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlisten_Ober%C3%B6sterreich

Interesant ist für Sie vielleicht, dass Bürgerlisten allein 2% Wählerpotential haben, kommen sie nur auf den Stimmzettel ohne weitere Werbung siehe Analyse im Attachment von Politwissenschaftler Markus Ph. Vogtenhuber

Viele liebe Grüße

Dr. Martin Gollner

Gemeindearzt von Peuerbach