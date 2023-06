ASICS präsentiert den neuen GEL-KAYANO™ 30

ASICS PRÄSENTIERT DEN GEL-KAYANO™ 30 UND SETZT NEUE MAßSTÄBE BEIM KOMFORT VON STABILITÄTSSCHUHEN Mit der neuen PureGEL™ Technologie und innovativem 4D GUIDANCE SYSTEM™

1. Juni 2023, Neuss – ASICS präsentiert heute den GEL-KAYANO™ 30, den bisher komfortabelsten Stabilitätsschuh mit brandneuen Technologien. Er bietet Läufer*innen nicht nur die gewohnte Stabilität der Modellreihe KAYANO™, sondern zusätzlich beispiellosen Komfort.

ASICS strebt danach, Produkte zu entwickeln, die sowohl den Körper als auch den Geist optimal unterstützen. Die Kombination aus Athlet*innen-Tests, biomechanischer Forschung, Nachhaltigkeit und jahrzehntelanger, kontinuierlicher Verbesserung hat die Entwicklung innovativer Produkte und Technologien ermöglicht. Zu den Ergebnissen zählt der neue GEL-KAYANO™ 30 und sein einzigartiges 4D GUIDANCE SYSTEM™.

Das 4D GUIDANCE SYSTEM™ arbeitet im Einklang mit der Körperbewegung und bietet Läufer*innen adaptive Stabilität und verbesserte Unterstützung, wenn sie es am meisten brauchen. Die folgenden drei Dimensionen sind bei der Konstruktion von Stabilitätsschuhen bereits bekannt: Breite, Länge und Tiefe. Einzigartig und neu ist die Ergänzung einer vierten Dimension: Zeit. Die unter Berücksichtigung dieser Dimension verbaute Technologie ermöglicht es, die Dauer der (Über-) Pronation zu reduzieren. Das sorgt für einen verbesserten Halt und mehr Komfort beim Laufen.

Der GEL-KAYANO™ 30 verfügt über die PureGEL™ Technologie, die schon im GEL-NIMBUS™ 25 zum Einsatz kam und dort Läufer*innen das bisher softeste Lauferlebnis ermöglicht. Die Technologie ist auch beim KAYANO™ in der Zwischensohle platziert, um eine verbesserte Dämpfung und sanftere Übergänge zu ermöglichen.

Mit 20 % mehr des leichten FF BLAST™ PLUS ECO Dämpfungsmaterials und 4 mm mehr Sohlenhöhe wurde der Komfort des GEL-KAYANO™ 30 im Vergleich zu seinen Vorgängern verbessert.

Rohan van der Zwet, Senior Product Marketing Manager, ASICS EMEA, sagt: „Der GEL-KAYANO™ ist seit vielen Jahren der absolute Liebling unserer Kund*innen und eine echte Legende in unserer Produktpalette. Wir kennen die Vorurteile, mit denen Stabilitätsschuhe im Laufe der Jahre konfrontiert waren: klobig, hässlich und einfach unbequem. Deshalb freuen wir uns, den 30. Jahrestag der GEL-KAYANO™-Serie mit solch bahnbrechenden Entwicklungen zu feiern. Dank unserer Verpflichtung zur einzigartigen Designphilosophie von ASICS haben wir einen Schuh entwickelt, der die von Verbraucher*innen geschätzte Stabilität der Serie mit dem für Läufer*innen so wichtigen Komfort kombiniert. Stabilität hat sich noch nie besser angefühlt. Wir freuen uns, dass Läufer*innen auf der ganzen Welt diese Kombination aus Stabilität und Komfort mit dem GEL-KAYANO™ 30 erleben werden.“

Der GEL-KAYANO™ 30 ist ab dem 1. Juli 2023 weltweit im ASICS Einzelhandel, in Online-Shops und im Sportfachhandel für 200 € erhältlich.

Mehr Informationen über ASICS und den GEL-KAYANO™ 30: asics.com

Über ASICS

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab. Dieser Grundsatz inspiriert auch weiterhin alle Aktivitäten der gesamten Organisation. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marken Onitsuka Tiger und HAGLÖFS (Outdoor). Mehr Information auf asics.com.

