Abschnittsbewerb und Bezirks Einsatzkräfte- und Zivilschutztag in Weyregg am Attersee

Weyregg am Attersee. Am vergangenen Wochenende, vom 27. bis 28. Mai 2023, fanden in Weyregg am Attersee zwei herausragende Veranstaltungen statt, die das Engagement und die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen widerspiegelten.

WEYREGG AM ATTERSEE. Der Abschnittsbewerb - Abschnitt Attersee, der am Samstag, den 27. Mai 2023, stattfand, war ein voller Erfolg. Unter strahlend blauem Himmel und perfektem Wetter maßen sich rund 300 Gruppen der freiwilligen Feuerwehren in verschiedenen Disziplinen. Die Teams zeigten ihr Können und ihre Einsatzbereitschaft, während sie sich bei den Wettkämpfen miteinander maßen.

Am Sonntag, den 28. Mai 2023, fand bei ebenso perfektem Wetter der Bezirks Einsatzkräfte- und Zivilschutztag statt. Dieser Tag war speziell auf Kinder und Familien ausgerichtet und bot einen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche der verschiedenen Einsatzorganisationen. Die Freiwillige Feuerwehr Weyregg war stolz darauf, gemeinsam mit der Polizei, der Rettung, der Wasserrettung und weiteren Organisationen verschiedene Einsatzszenarien zu präsentieren. Unter anderem wurden eine Rettung aus schwindelerregender Höhe durch den Höhenrettungsstützpunkt Vöcklabruck und eine Personenrettung am Attersee durch die Wasserrettung Weyregg durchgeführt. Die Kinder waren von den beeindruckenden Vorführungen fasziniert und konnten hautnah erleben, wie die Einsatzkräfte in Notsituationen agieren.

Danke an alle freiwilligen HelferInnen

Die Freiwillige Feuerwehr Weyregg am Attersee möchte sich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die dazu beigetragen haben, dass diese beiden Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis wurden. Ohne das Engagement und den Einsatz der vielen Freiwilligen wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt den Feuerwehren, der Polizei, der Rettung, der Wasserrettung, dem Höhenrettungsstützpunkt Vöcklabruck, dem österreichischen Bundesheer, dem OÖ-Zivilschutzverband, der österreichischen Hundebrigade und den Amateurfunkern Vöcklabruck für ihre aktive Teilnahme und Unterstützung.

Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Weyregg am Attersee ist stolz darauf, Teil einer so engagierten und gemeinschaftlichen Einsatzorganisation zu sein. Die erfolgreiche Durchführung des Abschnittsbewerbs und des Bezirks Einsatzkräfte- und Zivilschutztags zeigt, dass die Zusammenarbeit stets vorbildlich ist und die Einsatzkräfte bereit sind, sich für die Sicherheit der Bevölkerung einzusetzen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiwillige Feuerwehr Weyregg am Attersee

Ansprechpartner: Thomas Kölblinger

Telefon: +43-664-220 97 99

E-Mail: office@ff-weyregg.at