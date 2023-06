Gegen den Trend Wohnraum schaffen

M E D I E N I N F O R M A T I O N

„Gegen den Trend Wohnraum schaffen“

Trotz Krise am Immobilienmarkt: Lindauer Projektentwickler Rhomberg Bau startet den Bau seines ersten „Halde“-Mehrfamilienhaus im Kemptener Norden

Kempten/Lindau, 1. Juni 2023. „In einer Zeit, in der aufgrund steigender Bau- und Zinskosten kaum noch neue Wohnbauprojekte umgesetzt werden, ist es uns eine besondere Freude, hier in Kempten den Startschuss für gleich sechs davon zu geben“, betonte Joachim Nägele, Geschäftsführer Rhomberg Bau Deutschland, anlässlich der Grundsteinlegung für ein neues Mehrfamilienhaus im Kemptener Neubaugebiet „Halde“ am gestrigen Mittwochnachmittag. Im Ostrachweg 12 wird noch bis voraussichtlich Ende 2024 auf 1 885 m2 ein siebengeschossiges Gebäude mit 21 Wohnungen entstehen. Das sogenannte „Haus A“ ist das erste von insgesamt sechs Mehrfamilienhäusern mit rund 115 Wohneinheiten, die auf dem knapp 11 500 m2 großen Areal realisiert werden sollen. „Wir glauben an den Standort Kempten und an eine positive Entwicklung auf dem Immobilienmarkt“, begründet Nägele diese Entscheidung. „Und wir vertrauen den verantwortlichen Akteuren auf kommunaler Ebene.“

Grund dazu hat das Traditionsunternehmen vom Bodensee: Zuvor konnte der erfahrene Projektentwickler mit dem Bau der Wohnanlage „Atrium“ in der alten Weberei und der Kleinwohnanlage „Novum 16“ im Schwaighauser Weg bereits Erfahrungen in der ältesten, schriftlich erwähnten Stadt Deutschlands sammeln.

Ähnlich positiv äußerte sich auch Thomas Kiechle, Oberbürgermeister der Stadt Kempten (Allgäu): „Es gibt in Kempten – wie in anderen Städten auch – einen hohen Bedarf an Wohnraum, auch im Bereich von Mehrfamilienhäusern. Trotz der angespannten Situation im Bausektor wird Rhomberg Bau ein weiteres Angebot schaffen. Das ist ein starker Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und verdient in hohem Maß Respekt.“

Massive Bauweise mit nachhaltigem Energiekonzept

Das Mehrfamilienhaus mit einer Wohnnutzfläche von 1 830 m2 wird in massiver Bauweise und mit einem nachhaltigen Energiekonzept im KFW-55-Standard errichtet. Beheizung und Belüftung erfolgen über ein monovalentes System in Form einer Luftwärmepumpe auf dem Dachgeschoss. Zudem stellt ein hoher Anteil an Verglasungen in den Wohnräumen die optimale Nutzung solarer Einträge sicher. „Sowohl Belichtung als auch Belüftung waren dabei nicht einfach zu lösen, da unser Gebäude in exponierter Hanglage liegt“, wie Projektleiter Philipp Ludwig erklärt. „Der Vorteil ist dafür, dass die späteren Bewohner einen schönen Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt werden genießen können.“

Ein weiterer Pluspunkt, der für alle sechs der geplanten Mehrfamilienhäuser von Rhomberg Bau zutrifft: „In Richtung der Tobias-Dannheimer-Straße kommt nach unseren Grundstücken nurmehr ein Wendekreisel“, erläutert Nägele. Dies, wie auch die Parkierung in Tiefgaragen, die ohne Rampen direkt von der Straße aus befahrbar sein werden, sorge dafür, dass das gesamte Gelände autofrei und ruhig sei. Als Planer zeichnet das lokale Architekturbüro Hagspiel Stachel Uhlig verantwortlich.

Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das Leistungsspektrum des Familienunternehmens in vierter Generation, das seinen Deutschlandsitz in der Zechwaldstraße 1 in Lindau unterhält, reicht von der Planung und Projektentwicklung über (privaten) Wohnbau, öffentlichen und gewerblichen Hoch- und Tiefbau bis zu Umbau, Sanierung und Immobilien- oder Gewerbepark-Management. Dafür setzt das 1886 gegründete Traditionsunternehmen auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

Fact Box Mehrfamilienhaus Ostrachweg 12, Kempten

Bauherr: Rhomberg Bau GmbH, Lindau

Rohbauunternehmer: Gebr. Filgis GmbH & Co. KG, Altusried

Architekt: Hagspiel Stachel Uhlig Architekten part mbB, Kempten

Bauzeit: Juni 2023 – vor. Ende 2024

Anzahl Gebäude: 1

Grundstücksfläche: 1 885 m²

Wohnnutzfläche: 1 830 m²

Anzahl Etagen: 7 (inkl. Garagengeschoss)

Anzahl Wohnungen: 21

Besonderheiten: nachhaltiges Energiekonzept (KFW-55-Standard); erstes von sechs Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 115 Wohneinheiten unterschiedlichster Größe

