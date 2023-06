Kritische Reflexion des Umgangs der WU mit der NS-Zeit

Kritische Reflexion des Umgangs der WU mit der NS-Zeit Die Wirtschaftsuniversität Wien feiert 2023 ihr 125-jähriges Bestehen. Anlass, auch den Umgang mit der NS-Zeit kritisch zu reflektieren. Am Montag, 5. Juni 2023, findet dazu im Forum des Library & Learning Centers am Campus WU die Veranstaltung „Closed to Exclusion - Open to Inclusion“ statt.

Ausgehend von einer Betrachtung des jüdischen Lebens in Wien vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1938 im Lichte gesellschaftlicher Akzeptanz und Ablehnung diskutieren internationale Expert*innen über die Entstehung und Verbreitung von Antisemitismus. Johannes Koll, Senior Scientist am WU Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, präsentiert Rechercheergebnisse zur Vergabe von Ehrendoktoraten an NS-nahe Personen sowie zu vertriebenen Angehörigen der Hochschule für Welthandel, einer Vorgängerinstitution der WU. Die Journalistin und Autorin Eva Reisinger liest aus ihrem Essay über das Schicksal von Vertriebenen, deren Namen am Mahnmal auf dem Campus WU ergänzt wurden. Gemeinsam wird damit aller Hochschulangehörigen gedacht, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.



Veranstaltung: “Closed to Exclusion – Open to Inclusion”



Datum: Montag, 5. Juni 2023, 18:00 Uhr

Ort: Campus WU, Gebäude LC, Forum



Keynote:

"Jews in Vienna – Accepted and Rejected: Berta Zuckerkandl’s Salon as a Test Case"

Dina Porat, Historikerin, Yad Vashem



Diskussion:

Johannes Koll, Senior Scientist, WU

Wolfgang Mayrhofer, Universitätsprofessor, WU IVM, WU

Dina Porat, Historikerin, Yad Vashem



Präsentation:

Rechercheergebnisse zur Vergabe von Ehrendoktoraten an NS-nahe Personen sowie zu vertriebenen Angehörigen der Hochschule für Welthandel

Johannes Koll, Senior Scientist, WU



Lesung und Moderation:

Eva Reisinger, Journalistin und Autorin

Um Anmeldung unter presse@wu.ac.at wird gebeten.



Mehr Informationen unter: wu.at/closed-to-exclusion

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Mag. Melanie Hacker

PR-Referentin

Tel: + 43-1-31336-5964

E-Mail: melanie.hacker@wu.ac.at