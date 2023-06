DEPOT - Für den besten Papa: Geschenkinspirationen von DEPOT

DEPOT startet durch in den Vatertag

Cooler Hot-Dog-Maker, heißer Mini-Grill und ein Duft voller Liebe: Perfekte Präsente für „Papa“

Niedernberg, 01. Juni 2023 – Am 11. Juni ist es wieder so weit – An diesem Tag stehen sie wieder im Mittelpunkt. Unsere „Papas“, „Papis“ und „Väter“. Ein Tag für einen Familienausflug, ein Auftakt für ein verlängertes Wochenende oder einfach ein „Jetzt-leg-ich-mal-entspannt-die-Füße-hoch“-Tag – Für den perfekten Vatertag gibt es keine festen Regeln. Nur Ideen und Inspirationen. Für Österreichs Töchter und Söhne, um ihrem Papa an dessen Ehrentag eine Botschaft mitzugeben: Für uns bist du sowieso der Beste!

Geschenke für glückliche Väter . Diese 2-in1-Kombi weiß, worauf es ankommt: Der Hot Dog-Maker ist das ideale Gadget für den kleinen Hunger zwischendurch. Während die Heizstäbe die weichen Brötchen toasten, sorgt gleich nebenan der durchsichtige Behälter für jederzeit warme Würstchen. Grill & chill: Noch etwas heißer geht’s mit dem Mini-Grill aus Stahl und Eisen zur Sache – mit praktischer Tasche zum Tragen und Aufbewahren. Man nehme eine schöne Schale, eine kleine Gabel und delikate Oliven – oder gleich ganz einfach das Geschenk-Set Tapas. Klein, aber heiß: Das ist der Espressomaker. Ein langlebiges Präsent aus robustem Aluminium, mit dem sich gleich sechs kleine Tassen schmackhaft füllen lassen.

Darf‘s eine Nummer größer sein? Wie wäre es mit der Lieblingstasse … Und bei den stetig steigenden Temperaturen ist der Eiskühler mit Zange für Drinks aller Art ein wahrlich cooler Begleiter. Für Freunde exzellenten Whiskeys ist die stilvolle gläserne Karaffe Radiant ein Must-have. Oder es geht gleich auf eine spannende Reise in die weite Welt der Bars: Bloody Mary, Caipirinha und mehr als 200 weitere Cocktails gelingen garantiert mit dem Rezeptbuch Classic Cocktails.

Den kleinen Abenteurer im Vater weckt die smarte Outdoor-Toolbox. Einmal draußen ist der Spieltrieb garantiert geweckt. Fortsetzung folgt mit dem Strandspiel Ringewurf, bei dem die Kids sicherlich auch mal, ganz großzügig, ihren Vater gewinnen lassen, schließlich ist es „sein Tag“. Frische Zitrusnoten, Kokos und Zedernholz zeichnen die Limited Edition Love aus – ein Raumduft, der jedem Vater zeigt: Du bist etwas Besonderes!

Noch unschlüssig, was es sein oder werden soll? Dann sind die DEPOT Geschenkgutscheine das perfekte Präsent. Einfach online bestellen und per E-Mail erhalten. Komfortabler geht’s nicht.

Verpacken leicht gemacht. „Something special“ und „For you”: Noch mehr Wirkung erzielen kleine Präsente mit dem richtigen „Drumherum“, wie sie beispielsweise die Pillowbox an Variationen bietet. Wahlweise in Braun und Weiß bieten sich für Überraschungen aller Art die Papiertüten an. Handgefertigt sind das exklusiveGeschenkpapier Uni wie auch die hochwertige Geschenkbox Sparkle. Und für einen guten Tropfen ist dieFlaschentüte Ane gedacht und gemacht.

DEPOT schenkt übrigens mit: Drei Tage lange – vom 07. bis 10. Juni 2023 – dürfen sich alle in den Filialen über 20 Prozent Rabatt auf einen Lieblingsartikel der Wahl freuen.

Das Bildmaterial* können Sie sich hier herunterladen:

https://we.tl/t-m7pnI2CPoW

Über DEPOT

Die Gries Deco Company GmbH, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

