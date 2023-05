Chambers Europe Awards 2023: Binder Grösswang ist Austrian Law Firm of the Year

Chambers Europe Awards 2023: Binder Grösswang ist Austrian Law Firm of the Year

Binder Grösswang, eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien, wurde erneut von einem internationalen Fachverlag geehrt. Der renommierte britische Verlag Chambers and Partners verleiht Binder Grösswang den Austrian Law Firm of the Year Award 2023.

„Es ist uns eine Ehre, diese wichtige Auszeichnung mit nach Hause nehmen zu dürfen. Austrian Law Firm of the Year zu sein ist das Ergebnis hervorragender Teamarbeit und des starken Vertrauens unserer Mandanten – darauf sind wir sehr stolz. Der Award bestärkt uns darin, unseren Weg der stetigen Weiterentwicklung mit einem Blick auf das Wesentliche fortzuführen“, so Andreas Hable und Stefan Tiefenthaler, Managing Partners bei Binder Grösswang.

Die Chambers Europe Awards zählen zu den angesehensten Auszeichnungen in der Rechtsbranche und würdigen jährlich die Arbeit nationaler und internationaler Anwaltskanzleien in Europa. Mit der Auszeichnung werden die herausragenden Leistungen einer Anwaltskanzlei in den wichtigsten Rechtsgebieten der Region sowie beeindruckendes strategisches Wachstum und hervorragende Beratung gewürdigt.

Die Verleihung des Awards fand im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 25. Mai 2023 in Mailand statt. Andreas Hable, Stefan Tiefenthaler, Angelika Pallwein-Prettner, Christian Klausegger und Emanuel Welten, Partner*innen bei Binder Grösswang, nahmen den Award entgegen.

Zur Ermittlung der besten Kanzleien in jeder Region zieht Chambers die gesamte Recherche für den Chambers Europe Guide der letzten 12 Monate heran. Diese beinhaltet die Beratungsarbeit im Rahmen der wichtigsten Mandate des Jahres und spiegelt Feedback aus dem Markt und von Mandanten wider.

Ganz im Sinne des Mottos „Law. Forward Thinking“ beschäftigte sich Binder Grösswang im vergangenen Jahr besonders mit den (Rechts-)Fragen der Zukunft: Digitalthemen, Online-Plattformen, Green Bonds und Sustainable Financing, Krypto-Assets oder z. B. auch die Gründung von Gesellschaften im virtuellen Raum werden die Rechtsberatung der Zukunft prägen. Binder Grösswang ist Vorreiter bei den großen Trends der Anwaltsbranche wie Legal Tech, Digital Law und Sustainability. Durch diese zukunftsorientierte Ausrichtung können Probleme frühzeitig erkannt und bewältigt werden.

Über Chambers Europe

Seit 1999 analysiert der in London ansässige renommierte Fachverlag Chambers and Partners die juristischen Märkte von über 180 Ländern. 200 Redakteur*innen führen jährlich Tausende Interviews mit Anwält*innen und Mandanten durch. Basierend auf sorgfältiger Recherchearbeit und Auswertungen von umfassenden Einreichungen der Anwaltskanzleien werden die führenden Anwält*innen und Anwaltssozietäten identifiziert.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der IFLR European Law Firm of the Year Award.

