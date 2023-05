Presseaussendung: Über 700 Teilnehmer:innen bei Lidl Österreich Schullauf in Schwaz

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Über 700 Teilnehmer:innen bei Lidl Österreich Schullauf in Schwaz Laufen für den guten Zweck Über 700 junge Läufer:innen trotzten dem Regen und waren diese Woche beim vorletzten Bewerb der Lidl Österreich Schulläufe 2022/2023 im Stadion Schwaz in Tirol am Start. Die beliebte Kinder- und Jugendlaufserie geht bereits in die 24. Saison. Auch heuer geht es neben Spaß an der Bewegung um den guten Zweck: Für jeden gelaufenen Kilometer spendet Lidl Österreich einen Euro an Licht ins Dunkel.

„Gerade für Kinder und Jugendliche sind ausreichend Bewegung und Teamgeist besonders wertvoll. Wir sind stolz, dass wir die Schulläufe auch in diesem Jahr wieder als Hauptsponsor unterstützen können und freuen uns auf viele spannende Bewerbe in ganz Österreich“, so Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation & CSR bei Lidl Österreich.

Neben dem sportlichen Erfolg geht es auch dieses Mal wieder um die gute Sache: Pro gelaufenem Kilometer spendet Lidl Österreich einen Euro an Licht ins Dunkel. Abseits der Bewerbe wartet ein buntes Rahmenprogramm – mit dem Lidl Spiele Corner, Soccer-Dart, Verpflegungsständen und einem Startersackerl für alle Teilnehmer:innen. Anmeldungen sind noch möglich.

Die Lidl Österreich Schulläufe sind die größte Kinder- und Jugendlaufveranstaltung Österreichs. Nach den vier Bewerben im vergangenen Herbst waren im Frühjahr 2023 fünf weitere Stationen geplant. Bereits Mitte Juni geht es weiter nach Graz zum großen Bundesfinale. Die besten 30 Läufer:innen jeder Altersklasse qualifizieren für die Finalläufe.

Alle Infos zu den Austragungsorten und zur Anmeldung gibt’s online auf www.schullauf.at

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse@lidl.at