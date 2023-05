Pressemitteilung: 25 Jahre Lidl Österreich - 5.000 Euro für Rote Nasen Clowndoctors

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: 25 Jahre Lidl Österreich: 5.000 Euro für ROTE NASEN Clowndoctors Insgesamt 25.000 Euro für den guten Zweck Zum 25-jährigen Jubiläum spendet Lidl Österreich 5 Mal 5.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in Österreich. Die erste Spende geht an die ROTE NASEN Clowndoctors.

Seit 1998 ist Lidl Österreich auf dem heimischen Lebensmittelmarkt vertreten. Das heurige Jubiläum feiert das Unternehmen unter anderem mit einer besonderen Spendenaktion: 5 Mal 5.000 Euro gehen an gemeinnützige Organisationen in Österreich. Eine davon sind die ROTE NASEN Clowndoctors. „Die Clowndoctors schenken dort Lebensfreude, wo sie am meisten gebraucht wird, auf Kinderstationen in Krankenhäusern oder in Seniorenheimen. Wir leisten hier gerne einen kleinen Beitrag zur Unterstützung,“ so Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation & CSR bei Lidl Österreich.

Auch Catharina Brand, Corporate Relations ROTE NASEN, ist von der Aktion begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass ROTE NASEN bei der Spendenaktion im Rahmen von 25 Jahre Lidl Österreich ausgewählt wurde und dadurch auch an diesem besonderen Firmenjubiläum teilhaben und mitfeiern kann. Unsere Arbeit wächst und gedeiht durch die Unterstützung von starken Partnern wie Lidl Österreich und dafür bedanken wir uns von Herzen!“

Unterstützung vieler Projekte

Seit mehr als 10 Jahren setzt sich Lidl Österreich für viele Projekte und Organisationen in ganz Österreich ein – wie beispielsweise „Licht ins Dunkel“, die Caritas, die Jugendarbeit des Österreichischen Roten Kreuzes oder die Lidl Österreich Schulläufe. Zusätzlich gibt es mit vielen weiteren sozialen Einrichtungen langfristige Kooperationen – darunter zum Beispiel auch viele Sozialmärkte und Tafeln.

Weitere Infos gibt’s auf https://www.rotenasen.at/

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

