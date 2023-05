Partystimmung in Berlin: „90s Super Show“ entführt 10.000 Besucher auf eine Zeitreise der Superlative

Partystimmung in Berlin: „90s Super Show“ entführt 10.000 Besucher auf eine Zeitreise der Superlative Samstagabend kehrten am Zentralen Festplatz die größten Ikonen dieses legendären Jahrzehnts auf die Bühne zurück. Über 10.000 Fans erlebten zehn Stunden geballte musikalische Höhepunkte und nostalgische Erinnerungen an eine sorglose Ära. Mit dabei waren unter anderem La Bouche, Rednex, Oli. P sowie das Berliner DJ-Duo Mütze Katze.

Berlin (LCG) – Die Bundeshauptstadt im Retro-Partymodus: Pünktlich zum Tourstart erhebt sich die Sonne über dem 90er-Himmel und brachte fantastische Stimmung auf den Zentralen Festplatz. Das lang ersehnte Comeback der „90s Super Show“ ließ die Besucher in eine unvergessliche und kultige Ära eintauchen. Bereits Stunden bevor die ersten Acts die Bühne stürmten, versammelten sich tausende Fans in langen Schlangen und konnten es kaum erwarten, ihre Stars aus Jugendtagen zu sehen. Die Größen der 1990er-Jahre-Musikszene versetzten rund 10.000 Zuschauer in ekstatische Begeisterung und sorgten für ausgelassene Partystimmung.

Das Line-up versprach nicht zu viel, versprühte nostalgischen Zauber und riss das Publikum mit Welthits von E-Rotic, S.T.S.B. fka Fun Factory, Oli. P, Rednex, Pharao, DJ Quicksilver, Masterboy, Beatrix Delgado, La Bouche und Mütze Katze mit. Zwölf Stunden lang feierten die Stars der 1990er-Jahre in unmittelbarer Nähe ihrer begeisterten Fans. Durch den Tag führte VIVA-Legende Mola Adebisi gemeinsam mit RBB-Moderatorin Nadine Kallenbach. Die beiden Vollblut-Entertainer sorgten mit ihrer energiegeladenen Präsenz und einer Auswahl an gefeierten Hits von Anfang an für euphorische Stimmung.

100 Prozent Eurodance Feeling

Mit Songs wie „I Like to Move It“, „Free From Desire“ oder dem Vengaboys-Partyhit „Boom Boom Boom Boom!!“ wurde das Open-Air-Gelände am Kurt-Schumacher-Damm zur größten Tanzfläche Berlins. Selbst nach drei Jahrzehnten versetzt der unvergleichbare Sound des Eurodance die Fans noch immer in Extase und entführt das Publikum zurück in die pulsierende Ära der knallbunten und lauten 1990er-Jahre.

„Der Tourstart der ‚90s Super Show‘ eröffnet die Open-Air- und Festivalsaison und bringt die Fans ganz nah mit ihren Lieblingsstars des kultigen Jahrzehnts zusammen. Wir sind dem Publikum zutiefst dankbar für die mitreißende Stimmung, die gute Laune. Es ist schön zu sehen, wie Eurodance von Generation zu Generation weitergeben wird. Stimmungsvoller hätte der Tourauftakt nicht sein können“, freut sich Veranstalter Denis Pfannmüller (media.one).

„Die 1990er-Jahre feiern ein nostalgisches Comeback. Wenn man auf der Bühne steht und das begeisterte Publikum in Neon-Klamotten, opulenten Ohrringen und mit auftoupierten Haaren sieht, fühlt es sich wie damals an. Danke für 30 Jahre pure Freude. Heute feiern wir ein großes Familientreffen“, so Orhan Terzi aka DJ Quicksilver.

„Die erste Show startet mit geballter Power und wir sind unfassbar froh, so viele Shows machen zu dürfen. Wir sind so stolz, dass die 1990er-Jahre wieder zurückgekommen sind und das nur Dank unseres tollen Publikums! Das ist der beste Start in den Sommer mit unserer Community“, so Tommy Schleh aka Masterboy.

Geprägt von eingängigen Melodien, pulsierenden Beats und provokanten Texten legte das Duo von E-Rotic mit Hits wie „Max Don’t Have Sex With Your Ex" oder „Fred Come to Bed“ eine energiegeladene Performance hin und heizte das Publikum so richtig an.

Ein absolutes Highlight für Fans von Eurodance sind S.T.S.B. fka Fun Factory. Die Band, die in den 1990er-Jahren große Erfolge feierte, sorgte mit ihrer beeindruckenden Bühnenshow für eine ausgelassene Stimmung, bei der kein Gast mehr still stehen konnte. „I Wanna B With U“ und „Do Wah Diddy“ durften bei der mitreißenden Show nicht fehlen.

Ausnahmekünstler und ehemaliger „GZSZ“-Mädchenschwarm Oli. P sorgte für einen unvergesslichen Nachmittag. Die Bühne bebte, als er seine bekanntesten Hits wie „Flugzeuge im Bauch“ und „So bist du (und wenn du gehst)“ zum Besten gab. Mit seiner charismatischen Ausstrahlung und kraftvollen Stimme zog er das Publikum sofort in seinen Bann. Hits wie „Major Tom“, „Narcotic“ und „Angels“, sein persönlicher Lieblings-Hit von Robbie Williams, brachten die Menge schlussendlich zum Toben.

Die kraftvolle Bühnendarbietung von Rednex war ein fulminantes Spektakel voller Energie und Country-Beats. Die vierköpfige Band ließ die Stimmung mit Songs wie „Cotton Eye Joe“, „Wish You Were Here“ oder „Wild And Free“ hochkochen.

Die deutsche Eurodance-Band Pharao rund um Kyra Pharao lieferte eine Show erster Klasse. Hits wie „The World of Magic“ oder ihr Super-Hit „I Show You Secrets”, mit dem sie 1994 24 Wochen in den deutschen Charts war, brachten den Zentralen Festplatz zum Beben.

DJ Quicksilver sorgte mit seinem berauschenden Mix aus energiegeladenen Techno-Beats für Begeisterung bei den Zuschauern, während er die Dance Moves der Menge in vollen Zügen genoss. Der Auftritt war eine Hommage an die goldenen Zeiten des Dancefloor-Sounds der 1990er-Jahre und ein Fest für alle Liebhaber der elektronischen Musik.

Ein absolutes Highlight, nicht nur in den 1990er-Jahren: „Feel the Heat of the Night“ von Masterboy und Beatrix Delgado, das den außergewöhnlichen Tourneeauftakt gekonnt abrundete.

Das Duo von La Bouche verstand es, das Publikum auf eine musikalische Zeitreise mitzunehmen und bewies erneut, dass sie Entertainment der Extraklasse im Blut haben. Sophie Cairo präsentierte sich in Bestform und begeisterte die Fans in Berlin mit ihrer kraftvollen Stimme. Die Bühne erstrahlte in bunten Lichtern, als das Duo Hits wie „Fallin‘ in Love“ und „Sweet Dreams“ zum Besten gab. Mit dem vom Publikum langersehnten Hit „Be My Lover“ ließen La Bouche die einzigartigen Gefühle der 1990er-Jahre wiederaufleben.

Bei Konfettiregen, Seifenblasen und Lasershow krönte das Berliner DJ-Team Mütze Katze das Finale mit seinem ikonischen DJ-Set aus allen Dancefloor-Hits der 1990er-Jahre und hinterließ bei den Zuschauern unvergessliche Eindrücke.

Auch Andreas Gerlich aka. Alfi Hartkor, bekannt aus dem TV-Format „DSDS“, ließ sich den Festival-Tag nicht entgehen und feierte mit den Stars der 1990er-Jahre.

Noch mehr „90s Super Show“ in ganz Deutschland und Österreich

Die Stars der „90s Super Show“ sind in den nächsten Wochen auf Bühnen quer durch Deutschland zu sehen: am 1. Juli 2023 in Hildesheim, am 16. Juli 2023 in Bremen und am 26. August 2023 im Ruhrgebiet. Und auch österreichische Fans können sich freuen: Am 19. August 2023 werden die Kult-Stars ihr Programm auf der Kaiserwiesn im Prater zum Besten geben.

Tickets für Hildesheim, Bremen und das Ruhrgebiet sowie weitere Informationen auf 90s-supershow.de

Über media.one

