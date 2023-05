E-world energy & water 2023: Elektrisierende VERBUND-Angebote für die Mobilitätswende

E-world energy & water 23.-25. Mai 2023 Exhibition Halle 3, Standnummer 302 Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen

Mit All-in-One Ladelösungen für Betriebe und Wohnungswirtschaft bietet VERBUND Gesamtpakete für den Einstieg in die E-Mobilität. Damit ebnet VERBUND Organisationen den Weg in die emissionsfreie Mobilität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Die internationale Energieagentur (IEA) rechnet 2023 erneut mit einem Rekordwachstum bei den Verkäufen von E-Autos um weitere 35 Prozent auf 14 Millionen Pkw weltweit. Mit Ende März 2023 waren in Österreich rund 121.000 elektrisch betriebene Pkw unterwegs. Das entspricht 2,3 Prozent des gesamten Pkw-Bestands. In Deutschland beträgt der E-Auto-Anteil ebenfalls rund 2 Prozent. Mit dem Interesse an Elektroautos steigt jedoch auch der Bedarf an Lademöglichkeiten. Unternehmen, die ihren Fuhrpark elektrifizieren, ihren Mitarbeiter:innen und Kund:innen am Firmengelände Lademöglichkeiten bieten und ihre CO 2 -Bilanz verbessern wollen, profitieren vom „rundum-sorglos“ Angebot VERBUND Business-Charging. Das umfasst die Ladeinfrastruktur mit intelligentem Lademanagement, europaweites Roaming und Reporting, Abrechnungsservice und Stationsmanagement mit 24-Stunden-Hotline, Betrieb und Monitoring. Betriebe haben dadurch weder ein technisches noch finanzielles Risiko. Die komfortable Plug-and-Play-Lösung macht den Umstieg auf emissionsfreie Mobilität denkbar einfach und eröffnet Unternehmen neue Perspektiven für saubere Mobilität und Image.

Sicher, bequem und batterieschonend laden

Neben Schnellladestationen für das Aufladen bei Langstreckenfahrten ist das Laden am Wohnort besonders wichtig. Die meisten Ladevorgänge finden daheim statt. Das langsame Laden schont auch die Batterie. Deshalb erweitert VERBUND sein Ladeinfrastruktur-Portfolio und ermöglicht mit der All-in-One Lösung VERBUND-Immo-Charging einfaches Laden zu Hause.

Gemeinsam mit dem führenden Full-Service Provider PAYUCA, einem etablierten Partner der österreichischen Wohnungswirtschaft, eröffnet VERBUND Dauerparker:innen in Mietverhältnissen komfortables Laden. Immobilieneigentümer:innen und Hausverwalter:innen haben dadurch die Möglichkeit ihre Stellplätze in Tiefgaragen oder auf Freiflächen kosteneffizient für den Hochlauf der E-Mobilität vorzubereiten und elektrifizierte Dauerparkplätze einfach digital zu verwalten. Zukunftsorientierten Wohnbaugesellschaften entsteht dadurch weder für Planung, Errichtung noch für den Betrieb der Ladepunkte zusätzlicher Aufwand und nur marginale Einmalkosten. Gleichzeitig steigern und sichern sie den Wert ihrer Immobilien langfristig.

„Die Mobilitätswende geht Hand in Hand mit der raschen Elektrifizierung des Verkehrssektors. Mit nahezu 100 Prozent Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien treibt VERBUND das Thema Elektromobilität aktiv voran. Mit unseren Aktivitäten in Richtung Dekarbonisierung des Energiesystems adressieren wir Sektorkopplung von Energie und Transport, stärken den Wirtschaftsstandort und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele“, betont Martin Wagner, Geschäftsführer VERBUND Energy4Business GmbH. „Elektromobilität ist der Schlüssel zur nachhaltigen Senkung des Energieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen im Individualverkehr. Als Vorreiter beim Thema Grünstrom machen wir Elektromobilität so sauber wie möglich. Mit unseren All-in-One Lösungen bieten wir zusätzlich zum Grünstrom auch die Infrastruktur.“

VERBUND ist Komplettanbieter für alle Themen rund um Energie und Nachhaltigkeit. Neben Strom, Gas, Photovoltaik und Speichern profitieren Kund:innen jetzt auch von der VERBUND-Expertise bei E-Mobilität und nutzen alle Vorteile nachhaltiger Fortbewegung.

Technische Umsetzungspartnerin ist die 75% VERBUND Tochtergesellschaft SMATRICS, die über ihre eigenentwickelte Softwarelösung charVIS die Ladestellensteuerung und Ladekartenverwaltung bereitstellt und für den reibungslosen und einwandfreien Betrieb der Wallboxen verantwortlich zeichnet. Der Strom für das Aufladen von Elektrofahrzeugen ist 100 Prozent Grünstrom von VERBUND.

Als führendes Energieunternehmen Österreichs mit 97 % der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sieht VERBUND die Zukunft der Mobilität in der Vernetzung von nichtmotorisierter Mobilität, öffentlichem Verkehr sowie im emissionsfreiem Antrieb auf Basis erneuerbarer Energien. Zusammen mit Partner:innen aus Forschung und Industrie entwickelt VERBUND alltagstaugliche Infrastrukturen und konkrete Anwendungen. Der Fokus liegt dabei auf der Dekarbonisierung des Energiesystems durch Sektorkopplung von Energie und Verkehr, zur Erreichung der österreichischen und internationalen Klimaziele.

Mehr Informationen zu Business-Charging: www.verbund.com/business-charging

Mehr Informationen zu VERBUND-Immo-Charging: www.verbund.com/immo-charging

Bild: https://media.verbund.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=JppoeuG82asD

VERBUND-Business-Charging die Ladeinfrastrukturlösung für Unternehmen

© VERBUND

Bild: https://media.verbund.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=FKsZZOUbCJSA

VERBUND-Immo-Charging die Ladeinfrastrukturlösung für Betriebe und Wohnungswirtschaft

© VERBUND

