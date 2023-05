Great Place To Work® feiert die For All Stars Night 2023

Great Place To Work feiert die For All Stars Night

Bald ist es wieder so weit. Am 1. Juni 2023 lässt Great Place To Work® im legendären GLOBE in der Marx Halle die Best Workplaces™ Austria 2023 hochleben. Ein Highlight des Jahres für die Organisation und alle Gewinnerbetriebe! Welche das dieses Jahr sind, ist noch streng geheim. Verraten werden darf aber schon so viel: Heuer dürfen sich zum ersten Mal 45 Betriebe über die begehrte Auszeichnung freuen. So viele wie nie zuvor.

Auch mit dem Gastgeber Jörg Spreitzer, der Anfang dieses Jahres die Geschäftsführung von Great Place To Work Österreich übernommen hat, gibt es eine Neuerung.

„Wir messen und berichten, wie Arbeitgeber von ihren Mitarbeitenden bewertet werden – neutral und unabhängig. Neu ist der Aufbau eines sogenannten Eco-Systems aus starken Partnerschaften rund um das Thema Arbeitswelten. Die Partnerfirmen arbeiten mit den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung mit unseren Kunden und helfen deren Arbeitskultur zu stärken. Somit fokussieren wir uns auf die Befragung, die Datenanalyse und das Coaching“, sagt Jörg Spreitzer, Geschäftsführer Great Place To Work ® Österreich.



Das Zertifikat macht den Unterschied auf dem Arbeitsmarkt

In einer Repräsentativbefragung über das Bilendi-Online-Panel mit mehr als 1.000 Teilnehmenden in Österreich stimmt jede:r Zweite der Aussage zu: „Betriebe mit Auszeichnung für eine besondere Arbeitsplatzkultur wirken auf mich besonders attraktiv.“ Demnach sind Arbeitgeber-Gütesiegel für jede:n zweite:n Jobsuchende:n besonders relevant bei der Entscheidung für oder gegen einen zukünftigen Arbeitgeber.



Special Awards for Best Employer Branding 2023

Heuer werden erstmals auch die besten drei Employer-Branding-Kampagnen unter allen Great Place To Work-zertifizierten Betrieben gekürt. Unter dem Motto „The Power of Great Place To Work® Certification™“ werden die besten Initiativen vorgestellt und von einer Expertenjury prämiert.





Rahmenprogramm in Kooperation mit AUSTRIAN ROADMAP 2050

Die diesjährige For All Stars Night bietet ein buntes Rahmenprogramm für alle Besucher:innen. Bereits um 16.00 Uhr lädt die Mobilitätsplattform AUSTRIAN ROADMAP 2050 der Kobza Media Group zum Impuls-Forum. Die Prämierung der Best Workplaces™ Austria 2023 beginnt um 19:30 Uhr. Diesmal wird es eine fulminante Show im Stil einer Oscar-Verleihung. Auf die Gäste warten bunte Cocktails, Flying Dinner, der Hungry Club und als besonderes musikalisches Highlight verzaubert die junge Virtuosin Nina-Sofie mit ihrer Geige.





