MediaMarkt versetzt Eisenstadt in Tech-Shopping-Laune

Vösendorf, 11. Mai 2023 – Zwischen zahlreichen Eröffnungsangeboten tummelten sich heute bereits ab 8 Uhr die ersten Kundinnen und Kunden des brandneuen Media Marktes im EZE in Eisenstadt. Die Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics erstreckt sich auf rund 1.400 m² und besticht durch ein modernes Marktdesign, eine gigantische Produktauswahl und ein umfassendes Serviceangebot. Die Eröffnungsangebote in vielen Produktbereichen sind noch bis inklusive 13. Mai gültig.

Von praktischen Helfern für Haushalt und Küche über Top-Equipment fürs Home Entertainment bis hin zu den Highlights der Gaming-Welt: Bei der Nummer 1 finden Tech-Fans immer die neuesten und gefragtesten Produkttrends beliebter Markenhersteller für jeden Bedarf. Seit heute 8 Uhr nun auch endlich in der burgenländischen Landeshauptstadt. „Das fachkundige Expertenteam aus 27 Beraterinnen und Beratern steht vor Ort allen Kundinnen und Kunden zur Seite und hilft bei der Wahl der passenden Produkte. Die Eröffnung war ein gebührender Auftakt. Nun freuen wir uns auf viele weitere Tech-Fans, die uns im neuen Markt besuchen und noch bis 13. Mai von den Eröffnungsaktionen profitieren“, freut sich Günter Stipkovits, Marktleiter von MediaMarkt Eisenstadt.

Vielseitige Servicewelt

In der hauseigenen Smartbar erwartet Kunden ein vielseitiges Serviceangebot, das Startklar-Dienste, Reparaturleistungen und Geräteschutz-Pakete umfasst. Auch Liefer- und Montageservices, Finanzierungsmöglichkeiten, Altgeräte-Rückkauf u.v.m. werden bei MediaMarkt Eisenstadt angeboten. Nach dem Motto „Shoppen wie, wo und wann ich will“ wird Omnichannel-Shopping großgeschrieben. Ein eigener, zentral eingerichteter Pick-up Point ermöglicht die rasche und praktische Abholung von Click & Collect Bestellungen.

Bild 1, v.l.n.r.: MediaMarkt Österreich Vertriebsleiter Richard Kernbeis, EZE-Geschäftsführer Günter Buchinger, Bürgermeister der Freistadt Eisenstadt Thomas Steiner, MediaMarkt Eisenstadt Marktleiter Günter Stipkovits, MediaMarkt Eisenstadt Geschäftsführer Richard Hüppe.

Bild 2, v.l.n.r.: Bürgermeister der Freistadt Eisenstadt Thomas Steiner, MediaMarkt Österreich Vertriebsleiter Richard Kernbeis, EZE-Geschäftsführer Günter Buchinger, Wirtschaftskammer Burgenland Ausschussmitglied Barbara Tesar, MediaMarkt-Eisenstadt Marktleiter Günter Stipkovits, Wirtschaftsbundobmann Burgenland Dir. Ulf Schneller, Wirtschaftskammer Burgenland Landesgremium Elektrohandel Landesinnungsmeister KommR Franz Hess.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at