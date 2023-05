Rustige time-out, eenvoudige esthetiek en traditioneel vakmanschap in de Halwina Hideaway

Aan de rand van het dorp Sibratsgfäll in het Bregenzerwald in Vorarlberg, omringd door bergen, bergweides, heidevelden en beekjes ligt op 1000 meter hoogte de Halwina Hideaway. De eigenaren Edith en Peter Seppele hebben in de stijl van de gewaardeerde Bregenzerwald-architectuur en met echt vakmanschap hun 300 jaar oude boerderij in een natuurlijke sfeer herbouwd.

Traditioneel eerbetoon in moderne stijl

Het huis, traditioneel gebouwd in een moderne stijl, is een eerbetoon aan de grootouders van de gastvrouw, wat terugkomt in de nuchterheid en vrijheid van het oorspronkelijke boerenleven. De filosofie van het huis, 'tijdloos zijn', komt duidelijk naar voren in de constructie van de HALWINA, waarbij speciale aandacht is besteed aan het gebruik van lokale materialen zoals ongeolied en onbehandeld hout.

De zorgvuldige omgang met meubels en materialen zie je terug in het hele huis. Of het nu gaat om een ​​gezin, een groep of een stel - de HALWINA Hideaway biedt dankzij het ontspannen karakter voldoende ruimte voor individualisten en natuurliefhebbers. Het ruime en hoogwaardig ingerichte appartement 'Alwin', dat plaats biedt aan 4 tot 5 personen, valt op door zijn aromatische geurende, houten lambrisering, natuurlijke textiel, een fantastisch uitzicht op de Krähenberg en directe toegang tot het bos en de weiden. In het gezellige appartement 'Hanna' zorgen een tegelkachel, 3 slaapkamers, een ruime keuken en een moderne sauna en fitnessruimte ervoor dat u zich thuis voelt.

Duurzame vakantie op Halwina

Duurzaamheid komt tot uiting in de energievoorziening in de HALWINA, die wordt geleverd door een fotovoltaïsch systeem. Er is ook een oplaadpunt voor elektrische auto's waar u gratis gebruik van kunt maken.

Bregenzerwald vol sportieve uitdagingen

Mountainbikers, gravelbikers en wielrenners vinden hier perfecte omstandigheden voor een sportieve vakantie in de zomer. De 2 uur durende Rohrmoos-toer is erg populair bij zowel gezinnen als sportievelingen. De 13 stations van de geotour Rindberg laten de ongelooflijke kracht van de natuur zien, zoals blijkt uit het 'huis van Felber', dat door een aardverschuiving scheef is komen te staan.

Mix van cultuur, gastronomie, natuur en warme gastvrijheidHet Bregenzerwald staat vooral bekend om zijn mix van cultuur, gastronomie, natuur en warme gastvrijheid. Sabine Eberle, de goede ziel van het huis, verzorgt in de HALWINA een culinaire ontbijtservice en biedt desgewenst ook eersteklas bak- en kookcursussen aan. Terwijl in het Gasthof Hirschen de smaakpapillen verwend worden met goede eenvoudige gerechten, vind je in de naburige dorpen Hittisau en Krumbach tal van bekende, gerenommeerde en door gastronomische gidsen geprezen restaurants aan zoals de Schiffle, Adler of de Bäumehof in Lingenau. Een bezoek aan het Bregenzer Lake Festival, het Vrouwenmuseum en het Vorarlberg Museum laten zien dat cultuur en gastronomie hand in hand gaan. Of het nu gaat om de Schubertiade in Schwarzenberg, de bekroonde keuken in Hittisau of echt vakmanschap in de regio Bregenzerwald - de regio staat voor een unieke combinatie van innovatie en traditie.

Tijd voor ontspanning, welzijn en lichtheid in de HALWINA Hideaway, een plek van kracht van vrede en evenwicht wacht op u!

Alle informatie over de Halwina hideaway is te vinden op de website www.halwina.at



