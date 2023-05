Der Genuss-Countdown läuft zum Baden-Baden Wein- & Gourmet-Festival

Der Genuss-Countdown läuft zum Baden-Baden Wein- & Gourmet-Festival Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung des Baden-Baden Wein- & Gourmet-Festivals. Ganz Baden-Baden wird ein Wochenende lang zum Treffpunkt für Feinschmecker und Weinliebhaber: Am Freitag, den 19. Mai 2023, wird das Festival vor dem Kongresshaus offiziell eröffnet.

Baden-Baden (LCG) – Von 19. bis 21. Mai 2023 präsentieren Baden-Baden Events und Falstaff, das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im gesamten deutschsprachigen Raum, im Kongresshaus Baden-Baden regionale, nationale und europäische Top-Winzer sowie namhafte Feinkostproduzenten und Starköche.

Am Freitag, um 13.30 Uhr, durchtrennen teilnehmende Küchenchefs und Winzer gemeinsam mit Vertretern der Veranstalter und Organisatoren in einer Eröffnungszeremonie auf dem Augustaplatz vor dem Kongresshaus das symbolische Band und eröffnen damit das Festival bei Wein und Blasmusik, bevor dann gefeierte Sterneköche und zahlreiche Feinkostproduzenten im Kongresshaus kulinarische Köstlichkeiten kredenzen.

Neben Verkostungen von Spitzenweinen regionaler, nationaler und europäischer Top-Winzer sowie namhafter Champagnerhäuser und Show-Cooking-Acts erwartet die Besucher eine inspirierende und attraktive Mischung aus Side Events: Workshops und Podiumsdiskussionen, Seminare und Masterclasses rund um die Themen Wein und Genuss werden ergänzend angeboten und sind an der Tageskasse im Kongresshaus buchbar.

Öffnungszeiten des Festivals im Kongresshaus Baden-Baden sind am Freitag von 14 bis 19 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Nur wenige Meter weiter entfernt vom Kongresshaus setzt sich das Wein- & Gourmet-Festival in den besten Restaurants und Hotels der Stadt fort. Spezielle Themen-Dinner mit ausgesuchter Wein- und Champagnerbegleitung, Big-Bottle-Party, „Art & Champagne“ und weitere Angebote ergänzen das vielfältige Programm rund um Wein und Genuss.

Tickets und Infos sind erhältlich auf wein-gourmet-festival.de oder per E-Mail an falstaff@badenbadenevents.de.

Auch bei der Vorverkaufsstelle der Baden-Baden Kur & Tourismus in den Kurhaus Kolonnaden sind Festival-Tickets erhältlich. Telefonisch ist der Ticket-Service unter +49 7221 275233 erreichbar. Karten an der Tageskasse sind während der Festival-Öffnungszeiten auch direkt im Kongresshaus zu erwerben.

Weitere Informationen auf wein-gourmet-festival.de

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200.000 Fans auf Facebook und rund 120.000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

