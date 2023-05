Julia Emma Weninger ist neue Online-Chefredakteurin von Falstaff

Julia Emma Weninger ist neue Online-Chefredakteurin von Falstaff Weninger verantwortet alle Onlineagenden des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum und wird die digitale Reichweite der Falstaff-Plattformen ausbauen. Genuss-Community soll auf zwei Millionen User anwachsen.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank: © Ian Ehm

Düsseldorf (LCG) – Julia Emma Weninger (41) steigt nach wenigen Monaten in der Falstaff-Mediengruppe in die Chefredaktion auf. Die gebürtige Salzburgerin zeichnet seit April 2023 als Chefredakteurin Online für alle Digitalagenden des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum verantwortlich und komplettiert das Team rund um Print-Chefredakteur Sebastian Späth.

„Das starke Wachstum von Falstaff ist der immer größer werdenden Community zu verdanken. Julia Emma Weninger wird mit hochwertigem und uniquem Content zum Erfolg von Falstaff auf allen digitalen Channels beitragen. Insbesondere in Deutschland werden wir mit unserer diversifizierten Digitalstrategie die Wachstumspotenziale ausschöpfen“, betont Falstaff-Mehrheitseigentümer und Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die neue Aufgabe“, so Weninger, die vor ihrem Engagement bei Falstaff das Business-Portal Leadersnet sowie das auf Endkonsumenten ausgerichtete Portal Leadersnet Luxury News redaktionell aufgebaut hat und elf Jahre als Chefredakteurin führte. „Meine Vision ist es, Falstaff Online zum schnellsten Gourmet-Lifestyle-Portal zu machen und den Stellenwert als wichtigste Informationsquelle und erste Adresse für alle Fragen in Sachen Genuss, Wein, Reise und Lebensstil noch weiter auszubauen“, so Weninger. Dabei will sie neben der Themenführerschaft auch dem Servicegedanken Rechnung tragen und den USP, nämlich kuratierte Besten-Listen, auch online ins beste Licht rücken. „Kein anderes Medium verfügt über einen derart reichhaltigen Datenschatz in den Bereichen Wein, Kulinarik und Reise wie Falstaff – und genau diesen möchte ich unserer Genuss-Community hochwertig aufbereitet zugänglich machen“, erklärt Weninger. „Bei Falstaff kann ich nun meine fachliche Expertise und meine privaten Vorlieben für die schönsten Dinge des Lebens in einem Produkt vereinen“, so die Online-Chefredakteurin abschließend.

Alle Zeichen stehen auf Wachstum

In naher Zukunft möchte Falstaff zwei Millionen User in der DACH-Region digital erreichen und die marktführende Position weiter ausbauen. Ein Schwerpunkt wird auf Deutschland liegen, wo das inhaltliche Angebot und die User-Interaktion forciert werden. Der Expansionskurs soll nun noch mehr Drive bekommen. Durch Diversifizierung, Internationalisierung und Digitalisierung verfolgt das Medienunternehmen ambitionierte Wachstumsziele. Im zurückliegenden Jahr konnte die Falstaff-Mediengruppe ihren Umsatz um zehn Prozent auf 33 Millionen Euro steigern.

Über Julia Emma Weninger

Julia Emma Weninger studierte Rechtswissenschaften sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Ihre ersten beruflichen Sporen verdiente sie sich bei der Salzburger Volkszeitung, wo sie das journalistische Rüstzeug erlernte und rasch Verantwortung als Chefin vom Dienst übernahm. Es folgten Stationen im Marketing eines Gesundheitszentrums, in der Pressestelle einer Interessenvertretung sowie in namhaften PR-Agenturen wie Grayling, bevor die Mutter zweier Kinder den Weg über freie Autorentätigkeiten bei Special-Interest-Magazinen im Kultur- und Lifestyle-Bereich schließlich über die Golfweek wieder zurück in den Journalismus fand. Ab 2011 fungierte sie als Chefredakteurin von leadersnet.at und zeichnete für alle Portale und Line Extensions verantwortlich.

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200.000 Fans auf Facebook und rund 120.000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander von Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

avk@leisurepr.de

http://www.leisurepr.de