ASICS EMEA setzt starkes, profitables Wachstum in Q1 2023 fort

10. Mai 2023, Niederlande – ASICS EMEA verzeichnete im ersten Quartal 2023 ein profitables Wachstum in allen Kategorien, einschließlich Performance Running, Tennis, Indoor und SportStyle. Die Wholesale-Kanäle verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum von 34,4 % mit deutlichen Steigerungen in Benelux (45,2 %), Frankreich (69,5 %), Deutschland (39,2 %), Iberien (55,5 %), Italien (57 %), Schweden (55,1 %) und Großbritannien (15,6 %) im Vergleich zu Q1 2022. ASICS EMEA meldete auch ein Wachstum im E-Commerce mit einem Anstieg von 31,9 % in Q1 2023 gegenüber dem Vorjahr.

ASICS EMEA, Chief Executive Officer, Carsten Unbehaun: „Dies war in finanzieller Hinsicht ein unglaublich starkes Quartal für ASICS EMEA. Wir haben einen Rekordumsatz erzielt und sind in allen Kategorien gewachsen. Wie immer sind wir unseren Wholesale-Partnern sehr verbunden und ich möchte ihnen für ihre fortwährende Unterstützung danken.



Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir trotz der schwierigen Marktbedingungen zuversichtlich. Wir treiben weiterhin neue Produktinnovationen voran und erhalten hervorragende Produktbewertungen und Empfehlungen von Verbraucher*innen, Fachleuten und Athlet*innen. Unsere Marke ist stark und wir sehen, dass sich mehr Menschen als je zuvor für ASICS entscheiden, um Körper und Geist in Bewegung zu bringen.“

*Ohne Onitsuka Tiger

Über ASICS

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab, das auch weiterhin die Aktivitäten der gesamten Organisation leitet. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marken Onitsuka Tiger und HAGLÖFS (Outdoor). Mehr Information auf asics.com.

