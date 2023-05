Die Temperatur im Griff dank MediaMarkt

Vösendorf, 10. Mai 2023 – Der nächste Sommer kommt bestimmt und damit auch die Hitze. Das dies nicht immer auf Begeisterung stößt, sieht man anhand der großen Nachfrage von Klima-Splitgeräten in Österreichs Haushalten. Das vermehrte arbeiten im Home-Office unterstützt diesen Trend. Doch wie findet man die richtige Klimaanlage, die günstig in der Anschaffung und im Betrieb ist? Mit dem praktischen Klimaanlagen-Konfigurator von MediaMarkt! Das Tool erstellt in wenigen Schritten ein Angebot, das perfekt auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten im Eigenheim oder am Arbeitsplatz zugeschnitten ist und erspart somit die lange Suche nach dem passenden Gerät. MediaMarkt hat die perfekte Lösung für einen angenehmen Sommer – in über 50 Media Märkten österreichweit. Mehr Informationen unter www.mediamarkt.at.

Eine kühle Lösung in nur wenigen Schritten

Sobald die hochsommerlichen Temperaturen ins Land gezogen sind und die erste Freude über die Wärme verflogen ist, fordern sie Körper und Konzentration bei der Arbeit und Zuhause heraus. Abhilfe schafft ein Split-Klimagerät. Diesem Lösungsweg sind in den letzten Jahren viele Haushalte gefolgt – der österreichische Markt für Split-Klimageräte entspricht höchsten Standards. Die starke Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre beruht auf mehreren Faktoren, einer davon ist die steigende Nutzung von Home-Office bzw. intensivere Nutzung des Eigenheimes. Bis 2021 stieg die Nachfrage rasant – ein jährlicher Zuwachs von fast 30 Prozent. Mittlerweile bewegt sich der österreichische Markt der Split-Klimageräte auf konstant hohem Niveau mit steigenden Zuwachszahlen. Dies zeigt eine Erhebung des MediaMarkt-Partners und Branchenexperten CS Climastore.

Ist also noch keine Lösung im eigenen Zuhaue vorhanden, so empfiehlt sich vor dem Sommer die rechtzeitige Anschaffung eines Klima-Splitgerätes. Dieses soll einerseits optimal an die Räumlichkeiten angepasst und andererseits energieeffizient sein. Der exklusive Klimaanlagen-Konfigurator bei MediaMarkt Österreich ist eine web-basierte Applikation und berechnet in wenigen Schritten die benötigte Leistung der Klimalösung, um die gewünschten Räumlichkeiten perfekt zu kühlen. Neben der Raumgröße werden in der Konfiguration die Anzahl der Räume, die Art des Mauerwerks, die Position des Klimageräts, vorhandene Leitungen und auch präferierte Hersteller berücksichtigt. Bei der Wahl der Klimageräte kann aktuell aus den führenden Marken LG, Samsung und AUX ausgewählt werden. Dies ermöglicht ein Angebot, das die individuellen Rahmenbedingungen speziell berücksichtigt und somit eine höchstmögliche Kühllösung garantiert. Auf Basis der Konfiguration können dann die Besichtigung vor Ort, Lieferung und Montage über MediaMarkt abgewickelt und umgesetzt werden.

„Damit Kundinnen und Kunden mit dem Ergebnis zufrieden sind, müssen viele Faktoren und persönliche Gegebenheit berücksichtig werden. Nur so kann das Optimum aus dem Split-Klimagerät herausgeholt werden“, erklärt Wolfgang Goger, Vertriebsleiter bei MediaMarkt Österreich.

Moderne Split-Klimaanlagen vs. Mobilgeräte

Split-Klimasysteme bestehen immer zumindest aus zwei Teilen: einem Innen- und einem Außengerät, die vom Fachmann montiert und angebracht werden müssen. Im Unterschied zu mobilen Klimageräten erbringen Split-Lösungen eine wesentlich höhere Leistung, sie kühlen damit schneller und zeichnen sich durch eine geringe Geräuschentwicklung aus. Außerdem arbeiten Split-Klimaanlagen energieeffizienter und verbrauchen somit weniger Strom. Durch den Anschluss weiterer Innengeräte ist die Kühlung mehrerer Räume zugleich möglich – die Regulierung ist im Regelfall individuell für alle Geräte möglich, oder aber zentral für das gesamte Kühlsystem. Die Temperatur aller Räume kann rund um die Uhr und einzeln kontrolliert werden.

Rundum gut beraten – Auch bequem von zu Hause

Der Klimaanlagen-Konfigurator ist bei allen Beratungsgesprächen in den über 50 Media Märkten in Österreich im Einsatz, wenn eine Split-Klimalösung gesucht wird. Unter mediamarkt.at/splitklima-berater haben Kundinnen und Kunden zudem die Möglichkeit, die Konfiguration Schritt-für-Schritt zuhause durchzuführen. Mit der individuellen Konfigurationsnummer, welche dabei generiert wird, kann anschließend die Bestellung im Markt vor Ort erfolgen. Alle Angebote inkludieren einen individuellen und persönlichen Besichtigungs- bzw. Beratungstermin sowie Lieferung und Installation.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

