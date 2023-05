LANDHOTEL DES JAHRES 2022 - EIN PLATZ ZUM VERWEILEN IN DER ROMANTISCHEN JAGSTMÜHLE****

Eine Oase natürlicher Schönheit im Hohenloher Land

Idyllisch im Hohenloher Land gelegen und umgeben vom sanften Plätschern der Jagst, liegt der liebevoll restaurierte Landgasthof Jagstmühle****. Vom renommierten Hotelführer „Der große Restaurant & Hotel Guide 2022“ wurde diese Oase, inmitten natürlicher Schönheit, mit der Auszeichnung „Landhotel des Jahres“ gekürt. Die ursprüngliche Atmosphäre der Mühle und das malerische Ambiente mit kulinarischen Köstlichkeiten laden zum Verweilen und Träumen ein.

Das bezaubernde ehemalige Mühlenanwesen in Mulfingen-Heimhausen an der Jagst, unweit von Schwäbisch-Hall, ist der perfekte Ort, um zu Entschleunigen. 26 großzügige Zimmer und Suiten in drei Gebäuden, im eleganten Landhausstil und mit natürlichen Materialien ausgestattet, sorgen für entspanntes Wohlbefinden. Das Haupthaus wurde im Jahr 2007/2008 neu gestaltet und besteht aus 11 hochwertigen und detailverliebten Doppelzimmern unterschiedlicher Kategorien. Im Gästehaus befinden sich ebenfalls 11 elegante Doppelzimmer, wie das Maisonette-artige Familienzimmer oder die rollstuhlgerechte Suite im Erdgeschoss, der moderne Lounge-Bereich mit Bar und gemütlichem Kamin sowie der geräumige Frühstücksbereich mit Wohlfühl-Terrasse, direkt am Mühlkanal gelegen. Die vom Haupthaus nur wenige Gehminuten entfernte Jagsthütte, mit eigenem Zugang zur hauseigenen Jagstinsel, glänzt mit 4 individuell gestalteten Apartments. In sanften Farbtönen gehalten und 2022 neu gestaltet, bieten die Suiten mit Balkon oder Terrasse einen fantastischen Ausblick auf die Jagstinsel.

Der Landgasthof Jagstmühle, mit dem Leitgedanken von Raum, Zeit und natürlicher Ruhe, gilt als Geheimtipp für Feinschmecker. Hier können Besucher ihre Seele baumeln lassen und dabei die exquisite Landküche sowie den variantenreichen Weinkeller der Mühle genießen. Im Restaurant Mühlenscheune werden schmackhafte regionale Klassiker wie Käsespätzle, Zwiebel-Rostbraten oder Rinder-Rouladen serviert, während sich das Gourmetrestaurant durch erstklassige Haute Cuisine mit japanischem Touch auszeichnet. Beide stehen unter der Leitung von Steffen Mezger, der im Bayrischen Hof in München seinen ersten Michelin-Stern erlangte und in der Residenz Heinz Winkler, in Aschau im Chiemgau, mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet wurde. Aus der Region stammend, kennt er die hochwertigen Produkte der Genießer-Region. Seine Gerichte stehen für Kreativität, Innovation und aromatische Gaumenfreuden, die von klassisch-französisch bis zu japanischen Genusskreationen reichen.

Eine Reise ins unberührte Jagsttal, nordöstlich von Stuttgart, bietet Aktivurlaubern ein abwechslungsreiches und vielfältiges Freizeitprogramm. Das Hohenloher Land, als Schwäbische Toskana bekannt, fasziniert durch ursprüngliche Natur, die wildromantischen Flüsse Kocher und Jagst, malerische Weinberge, blühende Rapsfelder, grüne Alleen sowie historische Burgen, prunkvolle Schlösser, Kirchen, Klöster und Museen. Auch erlebnisreiche Wanderungen, wie die Pfade der Stille oder der Kulturwanderweg Jagst, erfreuen sich großer Beliebtheit. Radbegeisterte können die aufregenden Strecken des Kocher-Jagst-Radweg erfahren und dabei kulinarische Schätze des Hohenloher Genusslandes entdecken. Zahlreiche heimische Winzer laden hier zu Weinverkostungen in ihren Kellern ein. Von Trollinger, Lemberger, Spätburgunder, Schwarzriesling, Samtrot, Muskat-Trollinger über Weißweine wie Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Kerner, Traminer, Muskateller, Weiss- und Grauburgunder - das Angebot an edlen Tropfen ist sehr facettenreich und von höchster regionaler Qualität. Kunst- und Kulturinteressierten wird mit der mittelalterlichen Stadt Schwäbisch-Hall, der modernen Kunsthalle Würth und den Freilichtspielen Schwäbisch-Hall ein vielfältiges Programm geboten. Weitere bekannte Ausflugsziele sind das Kloster Schöntal und Renaissance-Schloss Neuenstein, Schloß Weikersheim sowie hoch über dem Jagsttal thronend Schloß Langenburg mit Deutschem Automuseum.

Köstliche Genussmomente, ruhevolle Entspannung und besonderer Erlebnisreichtum - im Landhotel Jagstmühle**** stehen Wohlfühlcharakter in atemberaubender Naturlandschaft im Vordergrund.

