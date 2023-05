DEPOT feiert alle „Mamas“ und „Muttis“

Niedernberg, 4. Mai 2023 – Der Ehrentag für die „Muttis“, „Mamas“ und „Mamis“ steht an. Für ihre Kinder, wenn sie es nicht schon die restlichen 364 Tage des Jahres tun, der perfekte Anlass, um einmal danke zu sagen. Mit Worten. Oder mit kleinen Aufmerksamkeiten und süßen Überraschungen – dafür ist DEPOT doch da: Herzenswunsch Muttertag.

Zeit für Geschenke. „Wenn ich krank bin, tut nichts so gut wie deine selbstgemachte Suppe“. Es sind Komplimente wie diese, die Freude machen und ans Herz gehen – zu finden im Präsentbuch Für meine Lieblingsmama. Wie wäre es mit einem aromatisierten schwarzen Tee mit Rosengeschmack? Dann ist der Teebeutel Flower genau das Richtige: Tea for One bietet dafür die passende Porzellankanne und die Tasse gleich mit. Kleines Gläschen, süßer Fruchtgummiinhalt – und die Botschaft For You . Gefragt ist ebenfalls das 80 Gramm schwere, bunte Schokoladenherz. Warm ums Herz wird einem garantiert beim Geschenk-Set Tasse Stärnja – dafür sorgt schon die leckere Kakaomischung mit Zimtgeschmack. Obendrauf gibt’s noch Notizbuch und Kugelschreiber. Den kann man übrigens wunderbar beim gemeinsamen Spiel Stadt Land Gossip zum Einsatz bringen. Stets im Blick, die Vase mit Trockenblumen – top arrangiert. Wie man noch Freude verschenkt? Eine gute Wahl sind die Geschenkgutscheine.

Blumen sprechen lassen. Immer beliebter wird „Shop the look“: Die Trockenblumen-Liebe besteht aus einem Deko-Metallring, in dem Berries und Achillea zusammen mit der Holzgirlande eine stimmige Gesamtkomposition ergeben. Der Kunstkranz Schleierkraut passt nahezu in jedes Ambiente, ebenso derTrockenblumenkranz Herz. Viel Freude, weit über den Muttertag hinaus, verspricht der Kunstblumenstrauß Rosen . In gleich fünf Farben von Violett über Weiß, Orange und Gelb bis Hellrosa kommt die Tulpe in der Vase in Haus und Wohnung.

Deko mit viel Herz. Ein besonderes Design für einen besonderen Anlass, das bietet die Vase Heart . Brötchen und Baguette finden Platz im neuen Herz-Brotkorb – Premiere vielleicht schon zum Muttertags-Frühstück? Dazu könnte man gleich die Luftballons einfliegen lassen. Für den guten Duft in der Luft sorgt die Kerze Peace Love Joy. „Beautiful”, steht nicht nur drauf – die Vase Cotton ist es auch. Wunderbar kombinierbar mit BlumePalmleaf. Und wo Salz ist, ist Pfeffer nicht fern: Gleich in doppelter Herzform präsentiert sich das Salz- & Pfefferstreuer-Set Heart.

Ganz fein verpackt. Schöner Inhalt, nicht weniger schöne Verpackung. Auch dafür hat DEPOT jede Menge Inspirationen im Sortiment – vom Papiertüten-Set Message über die Geschenkboxen Dots und Herz bis zum ausdrucksstarken Geschenkpapier With Love .

DEPOT feiert also alle Mütter. Und das mit einem satten Rabatt! Eine ganze Woche lang, ab dem 08. Mai, gibt’s 20 Prozent Nachlass auf einen Lieblingsartikel nach Wahl.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company GmbH, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

