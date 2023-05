ASICS präsentiert die neue ASICS NAGINO™ Frauenkollektion

Die neue ASICS NAGINO™ Frauenkollektion ASICS macht Frauen mit neuer Kampagne auf die positiven mentalen Effekte von Bewegung aufmerksam

ASICS launcht heute die neue ASICS NAGINO™ Frauenkollektion sowie die globale Kampagne Move Every Mind. Die Kampagne macht insbesondere Frauen darauf aufmerksam, dass Bewegung ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen im Alltag helfen kann. Move Every Mind ist eine Reaktion auf den ASICS 2022 State of Mind Index. Die Studie zeigte, dass sich Frauen weltweit tendenziell weniger bewegen als Männer und infolgedessen oftmals ein schlechteres mentales Wohlbefinden aufweisen.

ASICS NAGINO™ Kollektion

Die neue NAGINO™ Kollektion wurde speziell von Frauen für Frauen kreiert. Beim Design standen vor allem Body Confidence und die Bewegungsfreiheit beim Laufen und bei Workouts im Vordergrund. Die Farben erinnern an einen Morgen am Strand und stehen für innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Martina Jurcova, Produktmanagerin für Apparel und Accessoires bei ASICS, erklärt: "Mit der NAGINO™ Kollektion wollten wir erreichen, dass sich Frauen vor, während und nach ihrem Training wohl und sicher fühlen. Wir wissen, dass nichts den Kopf so frei macht wie Bewegung. Deshalb ist die neue Kollektion so konzipiert, dass Training und Bewegung zu 100% im Fokus stehen und man sich ganz auf sich selbst konzentrieren kann.”

Die Kollektion umfasst verschiedene Teile, die sowohl für das Laufen als auch für Workouts entwickelt wurden. Sie wird durch farblich passende Schuhe ergänzt, darunter die neueste Produktinnovation der Marke, der GEL-NIMBUS™ 25. Die Produkte sind technisch aufwändig konzipiert, können miteinander kombiniert werden und bieten genug Verstauungsmöglichkeiten, um auch unterwegs flexibel zu bleiben. Eines der Highlights ist das NAGINO™ Run Unitard aus hochwertigem, meliertem Material, das durch seine körperbetonte Form für ein angenehmes und unterstützendes Gefühl sorgt.

Die NAGINO™ Kollektion ist ab sofort online und im Handel erhältlich. Weitere Informationen sind auf asics.com zu finden.

Eine Kampagne zeigt die positiven Effekte von Bewegung auf die mentale Gesundheit

In einer Welt, in der Stress und Ängste ein Rekordhoch erreicht haben, hebt die Kampagne die Kraft der Bewegung als Mittel zur Beruhigung des Geistes hervor. Die Kampagne unterstreicht beispielsweise die stressreduzierende Wirkung von Sport, indem die Kurzatmigkeit in gestressten Momenten mit den kontrollierten, rhythmischen Atemzügen während des Trainings in Kontrast gesetzt wird.

ASICS Engagement, alle in Bewegung zu bringen

ASICS glaubt, dass jede*r die Möglichkeit haben sollte, seinen Geist durch die Kraft der Bewegung zu stärken. Ziel ist ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – für alle. Aus diesem Grund startet ASICS seine Mission, die Ungleichheit bei der körperlichen Bewegung zu bekämpfen, sodass jede*r von der positiven Wirkung des Sports auf die mentale Gesundheit profitieren kann. Diese Mission ist eine Reaktion auf den ASICS State of Mind Index, der eine weltweite “Gender Exercise Gap” aufgedeckt: Frauen treiben im Durchschnitt deutlich weniger Sport als Männer. Dadurch entgehen ihnen auch häufiger die positiven Effekte auf das mentale Wohlbefinden.

Als ersten Schritt für Move Every Mind führt ASICS eine globale Live-Studie durch, um die ökologischen und gesellschaftlichen Barrieren besser zu verstehen, die Frauen daran hindern, Sport zu treiben. Außerdem soll herausgefunden werden, was getan werden muss, um diese Barrieren zu verringern. Weitere Informationen zu ASICS Move Every Mind sind hier zu finden.



Außerdem gibt es auf der Website die Möglichkeit, die eigene Geschichte mit anderen zu teilen und selbst zu äußern, was getan werden muss, um die geschlechtsspezifische Ungleichheit bei der Bewegung zu bekämpfen. Bei Interesse an Testmustern, bitten wir um eine Mail an presse@zweibaum.at.

Über ASICS

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab, das auch weiterhin die Aktivitäten der gesamten Organisation leitet. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marken Onitsuka Tiger und HAGLÖFS (Outdoor). Mehr Information auf asics.com.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen sowie Bildmaterial befinden sich hier. Das Factsheet dient ausschließlich als Informationsquelle und darf nicht veröffentlicht werden.

Über eine Produktvorstellung würden wir uns sehr freuen und stehen bei Fragen gern zur Verfügung.



Pressekontakt

ASICS Medienbüro Österreich

Günter Baumgartner

+43 650 6621710

presse@zweibaum.at