msg Plaut: Klaus Sickinger wurde per 1. Mai 2023 in den Vorstand der msg Plaut AG berufen

P R E S S E I N F O Klaus Sickinger wurde per 1. Mai 2023 in den Vorstand der msg Plaut AG berufen

Wien, 02.05.2023: Nach drei erfolgreichen Jahren als Regional Head CEE bei msg Plaut nimmt der oberösterreichische IT-Enthusiast weitere Herausforderungen an. Bislang hat er als Regional Head of CEE den Ausbau des Geschäfts in Zentral- und Osteuropa für msg Plaut vorangetrieben.

Der zweifache Familienvater verfügt über mehr als 20 Jahre Management-, Finance- und Sales-Erfahrung in NASDAQ/DAX-gelisteten Unternehmen. Klaus Sickinger übte verantwortungsvolle Aufgaben aus, unter anderem als CFO bei Oracle und SAP, Vertriebsleiter und Geschäftsführer von SAP Österreich sowie als COO von SAP Central Eastern Europe.

Seit seinem Eintritt im Jahr 2019 verantwortete Klaus Sickinger die Expansion der CEE-Standorte in Polen, Tschechien, Rumänien, Ungarn, Ukraine und Slowenien. „Ich konnte mir in den vergangenen drei Jahren ein gutes Bild über die umfassenden Tätigkeiten des Unternehmens machen, durfte aktiv am Zukunftsbild mitgestalten und motivierte sowie sehr ambitionierte KollegInnen kennenlernen – deswegen freue ich mich sehr, in meiner Rolle als Vorstandsmitglied das weitere Wachstum der msg Plaut Gruppe mitzugestalten“, betont Sickinger.

Als Teil der msg Gruppe verfügt msg Plaut über die Schlagkraft großer, internationaler IT-Konzerne und aufgrund der Eigentümerführung zugleich auch über die Flexibilität lokaler Anbieter. „Als eines der führenden IT-Produkt- und Beratungshäuser in Europa unterstützen wir unsere Kunden tatkräftig dabei, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und dabei die Prinzipien des Digitalen Humanismus erfolgreich umzusetzen. Mit Klaus Sickinger haben wir einen hervorragenden Kenner für den Raum Mittel- und Osteuropa gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt. Mit seinen Erfahrungen wird er unsere Kunden in ihrer digitalen Transformation mit sicherer Hand begleiten“, freut sich Vorstand / CEO Dr. Georg Krause über den Eintritt Sickingers in den Vorstand.

Expansionskurs: lokal verankert, global aktiv

Als renommiertes SAP-Beratungshaus hatte sich Plaut insbesondere mit der Verbindung aus betriebswirtschaftlicher Digitalisierungs- und Innovationsberatung und lösungsorientierter SAP-Implementierung bereits seit den 1980er Jahren einen Namen auf dem heimischen Markt gemacht und galt seit jeher als Vorreiter bei neuen SAP-Lösungen. Durch die im Jahr 2019 vollzogene Verschmelzung mit msg systems, einer global tätigen Unternehmensgruppe mit 10.000 Mitarbeitenden für branchenspezifische IT-Lösungen und Beratungen, wurden die Kompetenzen, das branchenspezifische Know-how und die Innovationskraft ausgeweitet. Nach drei Standorten in Österreich eröffnete msg Plaut Niederlassungen in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Ukraine, Slowenien und in mehreren GUS-Ländern, mit Wien als Headquarter. Alle msg Unternehmen stehen im Eigentum der bayrischen Gründerfamilien, die die Gruppe leiten. Diese Konstellation bietet msg Plaut Freiheiten und Möglichkeiten, die andere börsennotierte Unternehmen dieser Größe nicht haben und ist mit ein Grund des Erfolgskurses. msg Plaut will in den nächsten Jahren von derzeit rund 750 MitarbeiterInnen auf 1000 wachsen.

Rückfragen & Kontakt:

Theresa Hackl

PR & Content Marketing Managerin

msg Plaut Austria GmbH

Modecenterstraße 17, Unit 4/6, 1110 Wien

Mobil: +43 664 80740247

Theresa.hackl@msg-plaut.com,