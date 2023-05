Anian Gruber wird Rechtsanwalt bei Binder Grösswang

Mag. Anian Gruber, BSc ist seit Anfang Mai als Rechtsanwalt im Regulatory Team von Binder Grösswang tätig.

„Ich freue mich meine Karriere bei Binder Grösswang im Regulatory Team fortzusetzen und unseren Mandanten rechtliche Beratung in höchster Qualität zu bieten“, so Anian Gruber.

Anian Gruber verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Mandanten. Zu seinen Schwerpunkten gehören ESG-Compliance (insbesondere Lieferketten-Compliance), Energie- und Umweltrecht, Gewerberecht, Verwaltungsstrafverfahren, sowie allgemeine Compliance Beratung. Ab 2018 arbeitete er als Rechtsanwaltsanwärter im Regulatory Team rund um Partner Johannes Barbist.

Vor seiner Tätigkeit bei Binder Grösswang sammelte er Erfahrung in verschiedenen internationalen Rechtsanwaltskanzleien. Anian Gruber studierte Rechtswissenschaften (Mag. iur.) und Sportwissenschaften (BSc) an der Universität Innsbruck. Derzeit verfasst er seine Dissertation zur geplanten europäischen Regulierung der Lieferketten.

„Anian Gruber ist ein engagierter und erfahrener Kollege und leistet hervorragende Arbeit für unsere Mandanten. Daher freut es mich besonders, dass er unser Team nunmehr als Rechtsanwalt bereichert“, so Johannes Barbist, Partner im Regulatory Team.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der IFLR European Law Firm of the Year Award.

